VIDEO: Hàng ngàn m3 đá rơi ầm ầm từ trên núi ở Thanh Hóa

Sáng 24-7, ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã biên giới Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đá rơi từ trên vách núi xuống khu rừng trồng của người dân bên dưới.

Hình ảnh đá rơi tại một vách núi ở xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Theo ông Tới, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 18 giờ ngày 23-7, tại một vách núi cách xa khu dân cư và đường đi khoảng 2-3 km, tại khu vực giáp ranh giữa bản Trung Sơn và Xuân Thành (xã Sơn Thủy).

Vào thời điểm trên, hàng ngàn m3 đá ở trên vách núi bất ngờ sạt xuống, kèm theo những tiếng động lớn và khói bụi bay lên. Sự việc đã được 1 người dân địa phương gần đó nghe thấy và lấy điện thoại ghi lại.

Your browser does not support the video tag.

Clip đá rơi kèm theo những tiếng động lớn ở xã Sơn Thủy

"Đây là khu vực núi xa khu dân cư và không có hoạt động khai thác đá tại đây. Dưới khu dân cư có một rừng luồng của người dân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tới hiện trường nhưng trời tối không lên được. Qua đánh giá sơ bộ ban đầu không có thiệt hại về người và tài sản, trong sáng 24-7 chúng tôi sẽ lên kiểm tra lại để nắm bắt cụ thể"- ông Tới thông tin.

Cũng theo ông Tới, tại khu vực xảy ra sự việc, trước đây người dân cũng từng ghi nhận có tình trạng sạt lở đá trên núi. Tuy nhiên, những lần trước đều sạt lở nhỏ, không lớn như lần này.

Được biết, trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, trên địa bàn xã Sơn Thủy có mưa kéo dài suốt 3 ngày, tuy nhiên lượng mưa không lớn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động