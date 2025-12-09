Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 sau tiếng nổ lớn

Chiều 9-12, lực lượng chức năng ở xã Thủ Thừa và tỉnh Tây Ninh đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên đường.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ mang biển số 29A.933xx lưu thông trên Quốc lộ 1 từ hướng TPHCM đi miền Tây.

Khi đến khu vực Cầu Voi thuộc địa bàn xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh thì bất ngờ trong xe phát ra tiếng nổ lớn.

Tài xế nhanh chóng dừng lại mở cửa cùng một người đi chung trên phương tiện bước xuống thì ngọn lửa bốc cháy dữ dội, cột khói đen bùng lên ngùn ngụt.

Do gặp nắng nóng nên chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đã lan nhanh ra toàn bộ chiếc xe khiến nhiều phương tiện chạy cùng chiều phải lưu thông sát vào lề phụ hoặc dừng lại từ xa để đề phòng nguy hiểm.

Ô tô cháy đối diện cây xăng nên một số nhân viên đã đem bình chữa cháy cùng nhóm tài xế trên đường tham gia dập lửa. Thế nhưng, đám cháy chỉ giảm một lúc rồi bùng lên dữ dội, khói bao trùm cả khu dân cư.

Người dân và lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa

Gần 20 phút tham gia cứu chữa, lực lượng chức năng cùng người dân đã dập tắt được đám cháy. Tuy nhiên, chiếc ô tô gần như bị thiệt hại hoàn toàn.

Công an xã Thủ Thừa có mặt tại hiện trường ghi nhận thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

