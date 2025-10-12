Vụ nữ sinh mất tích bí ẩn: Thi thể được tìm thấy tại Ninh Bình, gia đình nghi ngờ con bị sát hại

Chị Bùi Bích Phương được xác định đã tử vong

Liên quan vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ Bùi Bích Phương (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) mất tích bí ẩn, tối 12/10, trao đổi với PV Báo PNVN, bà Phạm Thủy (mẹ chị Phương) cho biết, thi thể được tìm thấy tại tỉnh Ninh Bình hôm 13/9 được xác nhận là chị Phương, khi kết quả ADN cho thấy trùng khớp.

Khoảng cách thi thể được tìm thấy với địa điểm cuối cùng ghi nhận của chị Phương là khoảng 120km, tính theo đường sông.

Bà Thủy cho biết, kết quả giám định tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, tuy nhiên, gia đình vẫn cho rằng chị Phương bị sát hại. Do đó, bà Thủy đã gửi đơn đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.

* Như PNVN đã đưa tin, chiều 11/9, chị Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà Thủy động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không thấy con bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Khoảng 22h ngày 12/9, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy giấy tờ của con, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái.

Mẹ của nữ sinh cho biết có 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Phương mất liên lạc.

Theo bà, dữ liệu camera xác nhận chị Phương có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo lại. Cùng ngày, bà Thủy nhận được cuộc gọi của một người dân ở tỉnh Ninh Bình về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với chị Phương, được tìm thấy từ hôm 13/9.

Bà Thủy lập tức tới nhận dạng và xác nhận, thi thể này đúng là con gái mình, vì quần áo và vòng đeo tay rất giống. Tuy nhiên để chắc chắn bà vẫn chờ đợi kết quả giám định ADN. Ngày hôm sau, gia đình bà Thủy đã lập bàn thờ, thắp hương cho con gái.

