Người mẹ hai con mất tích bí ẩn, gia đình và cảnh sát nỗ lực tìm kiếm phát hiện sự thật đau lòng

Cảnh sát Sussex cho biết, sau một tuần tìm kiến, thi thể Rebecca Holdham, 38 tuổi được phát hiện tại làng Hassocks, gần bờ biển phía nam nước Anh, vào ngày 14/9 (giờ địa phương).

Một nhân viên điều tra tử thi đã được thông báo về vụ việc. Hiện tại nguyên nhân cái chết của mẹ hai con vẫn chưa được xác định.

Rebecca Holdham, 38 tuổi, ở Hassocks (Anh). (Ảnh: Cảnh sát Sussex)

Trong tuyên bố ngày 15/9, cảnh sát cho hay: "Người thân của Rebecca Holdham đã được thông báo và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè cô ấy trong thời điểm vô cùng khó khăn này".

Rebecca Holdham biến mất sau khi rời khỏi nhà ở Hassocks vào khoảng 10 giờ sáng ngày 7/9. Trước đó, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ đã triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm, bao gồm máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và trực thăng, tại các cánh đồng và khu rừng gần khu vực cô sinh sống.

Hiện trường phát hiện thi thể Rebecca Holdham. (Ảnh: Submitted)

Trong suốt thời gian này, bạn bè và người thân cũng đã phát động chiến dịch tìm kiếm quy mô địa phương. Kerry Malby, một người bạn thân của Rebecca Holdham, cho biết với tờ The Argus: "Cô ấy là một người mẹ tận tụy và điều này hoàn toàn không giống với tính cách của Holdham. Rebecca Holdham không thể bỏ rơi con mình. Chúng tôi thực sự không thể hiểu nổi".

Sau khi thi thể được tìm thấy, mẹ của Rebecca Holdham, bà Alison, đã gửi lời tưởng nhớ con gái: "Becky là một người mẹ tận tụy với hai cô con gái, một người con gái, người chị tuyệt vời và được gia đình yêu mến rất nhiều. Chúng tôi sẽ vô cùng thương nhớ Rebecca Holdham".

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Rebecca Holdham.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn