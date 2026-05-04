Nữ NSƯT là Phó giáo sư, khoe nhan sắc "hack tuổi' trong biệt thự đẹp như mơ

NSƯT Tân Nhàn tên thật là Nguyễn Thị Tân Nhàn, sinh năm 1982 quê Hà Nam (cũ). Cô từng thành công khi giành giải nhất dòng nhạc dân gian tại Sao mai 2005. Nữ nghệ sĩ đã trải qua 16 năm đào tạo âm nhạc, giảng dạy từ Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện, cô đang giữ vị trí trưởng khoa Thanh nhạc của học viện.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, Tân Nhàn từng đoạt giải Nhất Dòng nhạc Dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2005. Năm 2019, cô gây ấn tượng với liveshow riêng "Trở về" và năm 2023, nữ ca sĩ được vinh danh trong chương trình Con đường âm nhạc.

Gần 20 năm gắn bó với nghiệp cầm ca, NSƯT Tân Nhàn thực hiện nhiều album nhạc riêng và được khán giả đón nhận như: Album Trăng khuyết, album Mưa xuân, album Đường tàu mùa xuân, album Yếm đào xuống phố, album Níu dải lụa đào...

Nghệ sĩ Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học, 2 cuốn sách, 3 tác phẩm đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân, 17 giải thưởng hướng dẫn. Cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào năm 2019 và được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2023. Nữ ca sĩ 8X chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành nghệ thuật theo quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN ngày 19/11/2025.

Ở tuổi ngoài 40, NSƯT Tân Nhàn vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nữ nghệ sĩ sở hữu khu biệt thự có 10 phòng ngủ, tọa lạc trên khuôn viên 1.000m2, cách bờ biển khoảng 30m. Theo NSƯT Tân Nhàn chia sẻ khu biệt thự này gần cảng quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), vừa hoàn thành việc cải tạo hồi đầu năm nay.

Ca sĩ Tân Nhàn cho biết, cơ ngơi của cô vừa hoàn thành việc cải tạo hồi đầu năm nay. Đây cũng là không gian dành cho những bữa tiệc BBQ ngoài trời, giúp mọi người vừa có thể cùng nhau thưởng thức bữa tối vừa nghe tiếng sóng vỗ rì rào ở bãi biển cách đó không xa.

Cô xây dựng nơi này theo phong cách hiện đại kết hợp tân cổ điển, hướng tới sự tiện nghi và sang trọng. Biệt thự được Tân Nhàn dành làm nơi nghỉ dưỡng, đón tiếp bạn bè đồng thời khai thác cho thuê.

Công trình cao bốn tầng, có bể bơi ngoài trời, sân bóng rổ bên cạnh vườn rau và vườn hoa tô điểm cho không gian thêm sinh động. Hướng đến mục đích nghỉ dưỡng, Tân Nhàn cho xây bể bơi rộng lớn trong khuôn viên biệt thự. Đây là địa điểm được các bạn nhỏ yêu thích nhất mỗi khi đến villa.

Nội thất của villa hướng đến sự sang trọng, hiện đại với tông màu ấm áp cùng những chi tiết đặc trưng của phong cách tân cổ điển. Phòng khách thông với không gian bếp có tầm nhìn ra bể bơi với cửa kính cỡ lớn, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh nắng tự nhiên.

Gian bếp được trang bị đầy đủ tiện nghi với bàn ăn 10 ghế, là địa điểm lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc bên gia đình, bạn bè.

Villa có 10 phòng ngủ và mỗi phòng đều có tầm nhìn thoáng đãng và nội thất hiện đại, sang trọng. Sân thượng villa có tầm nhìn ra Vịnh Hạ Long, là địa điểm yêu thích của Tân Nhàn khi ngồi thưởng trà, tận hưởng không khí trong lành mỗi buổi tối thảnh thơi.

Căn biệt thự khi lên đèn vào buổi tối. NSƯT Tân Nhàn hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội nên thường cùng gia đình, bạn bè về đây nghỉ dưỡng vào các dịp cuối tuần hoặc Lễ, Tết.

