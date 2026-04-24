Mẹ nhảy múa trước biệt thự đón con gái về chơi

Your browser does not support the video tag.

Mẹ nhảy múa đón con gái về nhà chơi Khoảnh khắc mẹ của Phương Thảo (quê Phú Thọ) nhảy điệu múa chào mừng đón con gái thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Mới đây, clip ghi lại cảnh một người mẹ đón con gái từ Hà Nội về nhà chơi khiến nhiều người thích thú. Trong video, khi thấy xe của con vừa tới đầu ngõ, người mẹ đội nón lá, nhún nhảy, vẫy tay chào mừng với biểu cảm rạng rỡ.

"Điệu nhảy chào đón" vừa hài hước vừa dễ thương khiến không ít người bật cười. Ngồi trong ôtô, cô con gái cũng không giấu được sự phấn khích, cười thành tiếng trước màn đón chào đầy năng lượng của mẹ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 2001), người quay clip, cho biết cô hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cứ khoảng 2-3 tuần, Thảo lại về nhà ở Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ) một lần và thường ở lại vài ngày để dành thời gian cho gia đình.

"Mỗi lần tôi về, mẹ lại chào đón một kiểu khác nhau. Hôm đó thấy vui nên tôi quay lại đăng lên mạng làm kỷ niệm, không ngờ lại được nhiều người quan tâm", cô nói.

Thảo chia sẻ mẹ cô rất dễ thương, dịu dàng nên 2 mẹ con lúc nào cũng như 2 người bạn.

Thảo cho biết thêm khi mẹ yêu đời, màn nhảy múa còn sôi động hơn. Trong gia đình, cô luôn nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ cả bố mẹ và anh trai.

"Khi về nhà, tôi chủ yếu nghỉ ngơi, trò chuyện và đi chơi cùng bố mẹ", Thảo chia sẻ.

Nói về mẹ, cô gái 24 tuổi nhận xét mẹ có tính cách rất dễ chịu, thoải mái, hài hước và trẻ trung nên hai mẹ con giống như bạn bè, có thể tâm sự và chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống.

Với Thảo, bản thân luôn cảm thấy mình là "công chúa" trong gia đình. Cô cho rằng con gái trong bất kỳ gia đình nào cũng đều nhận được sự yêu thương đặc biệt từ bố mẹ.

Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước không khí gia đình ấm áp: "Đáng yêu quá, thế này ngày nào cũng muốn về nhà", "Mẹ trẻ trung, vui tính thật", hay "Nhìn cổng thôi cũng thấy chủ biệt phủ này có gu rồi".

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn