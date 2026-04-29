Bên trong biệt thự Đà Lạt rộng hơn 300 m2 của Tóc Tiên có gì?

Tóc Tiên là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop, không chỉ gây ấn tượng với sự nghiệp âm nhạc thành công mà còn sở hữu cuộc sống khá sung túc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh doanh, cô xây dựng được khối tài sản đáng kể, trong đó có căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Lạt – nơi vừa phục vụ nhu cầu thư giãn cá nhân, vừa được khai thác như một điểm lưu trú cao cấp.

Tóc Tiên dành nhiều thời gian ở Đà Lạt mỗi khi muốn nghỉ ngơi.

Căn biệt thự rộng hơn 300 m², gồm ba phòng ngủ, ba phòng vệ sinh, khu bếp rộng rãi và sân vườn thoáng mát. Khu vực ngoài trời được bố trí chỗ đậu xe, khu nướng BBQ cùng bàn ghế phục vụ những buổi tụ họp gia đình, bạn bè.

Toàn cảnh không gian biệt thự (Ảnh Ngoisao.net)

Bên cạnh việc là nơi nghỉ ngơi mỗi khi rời TP HCM, biệt thự còn được nữ ca sĩ đầu tư bài bản để khai thác dịch vụ lưu trú.

Không gian biệt thự được thiết kế đơn giản như trời Âu (Ảnh Ngoisao.net)

Nhìn từ xa, công trình gợi nhớ đến hình dáng chiếc thước êke quen thuộc, với các khối kiến trúc vuông vức và đường nét góc cạnh rõ ràng.

Theo chia sẻ, dự án này đã được cô ấp ủ trong thời gian dài, với chi phí xây dựng khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện nay, nơi đây vẫn hoạt động trên các nền tảng cho thuê lưu trú, với mức giá dao động từ 5 đến 11 triệu đồng mỗi đêm tùy thời điểm.

Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng hai tông màu chủ đạo là nâu và trắng. Cả ngoại thất lẫn nội thất đều ưu tiên chất liệu gỗ, tạo nên sự hài hòa và thống nhất.

Phòng khách nằm sát khu vườn, ngăn cách bằng vách kính lớn, giúp không gian luôn thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên.

Khu vực bếp và phòng ăn gây ấn tượng với hệ tủ bếp ốp gỗ sang trọng, cùng đảo bếp dài thuận tiện cho việc nấu nướng nhiều món cùng lúc. Thiết kế không gian mở kết nối phòng khách và bàn ăn, tăng sự liền mạch giữa các khu chức năng.

Phòng ngủ được bài trí đơn giản với gam màu nâu – trắng, mỗi phòng đều có cửa sổ lớn, gương đứng và nội thất tiện nghi. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, mang lại cảm giác dễ chịu.

Phòng tắm mang phong cách hiện đại với tông xám xi măng, nổi bật bởi hệ vòi sen ánh kim trên nền tường bê tông giả đá. Một bên sử dụng gạch kính cao sát trần để đón sáng, giúp không gian luôn sáng sủa. Dù dùng kính trong suốt, thiết kế vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Ngoài các khu vực chính, biệt thự còn có hồ bơi trên sân thượng, tạo điểm nhấn và là nơi lý tưởng để tận hưởng khí hậu đặc trưng của Đà Lạt.

Chủ nhân cho biết cô đặc biệt yêu thích góc sân thượng, nơi có thể ngồi thưởng thức cà phê vào buổi sáng và cảm nhận không khí se lạnh.

Sinh năm 1989, cô bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ từ năm bốn tuổi tại Nhà thiếu nhi TP HCM và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang phát triển, cô sang Mỹ du học và đến năm 2014 trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật.

Nhiều ca khúc của cô trở nên nổi tiếng như “Ngày mai”, “Có ai thương em như anh”… Năm 2017, cô được vinh danh Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA, đồng thời tham gia diễn xuất trong các phim như “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” và “Thanh Sói”.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: giadinhonline.vn