Biệt thự sang trọng hoa hậu Tiểu Vy dành tặng bố mẹ tại TP.HCM

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 tại Trung Quốc và lọt vào top 30 chung cuộc, giành được nhiều giải thưởng phụ.

Người đẹp được khen ngợi là một trong những hoa hậu sở hữu "gương mặt có tỷ lệ vàng" hiếm có trong làng giải trí. Khán giả còn ví cô là "mỹ nhân ngàn năm có một".

Sau khi thi quốc tế, Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi 2 lần được xướng tên giành giải Best Face 2022 (Gương mặt của năm).

Chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties tổ chức cuộc bầu chọn Miss Grand Slam - Hoa hậu của các hoa hậu với mục đích tìm ra cô gái đẹp nhất thế giới năm 2018, Hoa hậu Tiểu Vy góp mặt trong top 50 dù cô không có danh hiệu quốc tế.

Gương mặt cân đối, mặt mộc đẹp, "cân" được nhiều phong cách giúp Tiểu Vy nhận được nhiều lời mời làm mẫu, quảng cáo thương hiệu. Ngay cả Trấn Thành khi chọn Tiểu Vy đóng chính, anh cũng muốn mọi người thay đổi suy nghĩ về Tiểu Vy rằng, cô ấy không chỉ là hoa hậu.