Biệt thự sang trọng hoa hậu Tiểu Vy dành tặng bố mẹ tại TP.HCM

Tiểu Vy chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh cô cùng gia đình hạnh phúc trong ngày tân gia. Trong loạt ảnh, cả gia đình Hoa hậu đứng trước ngôi nhà mới khá khang trang, lộng lẫy
Qua các hình ảnh mà nàng hậu đăng tải có thể thấy, căn biệt thự 2 tầng với gam màu chủ đạo là xám và trắng đơn giản nhưng vô cùng sang trọng
Cửa tại lầu 1 và trên lầu 2 đều là kính, đón trọn ánh nắng tự nhiên. Bên ngoài ban công là hàng dây leo rủ xuống tạo điểm nhấn cho căn biệt thự thêm tươi mát
Căn biệt thự chính là thành quả cố gắng của nàng hậu suốt nhiều năm qua
Sau 5 tháng sửa sang lại, cả gia đình nàng Hậu đã có không gian sống mới, khang trang và hiện đại
Thời điểm mua nhà, Tiểu Vy chia sẻ: "Gia đình đã luôn là động lực lớn nhất để Vy chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm. Lần về quê này, Vy về cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho ba mẹ. Mọi người sẽ luôn là động lực để con chăm chỉ làm việc và cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất"
Ngoài căn nhà đó, cô cùng gia đình lâu nay vẫn sống tại một căn nhà xinh xắn ở Hội An (Đà Nẵng). Ngôi nhà mang đúng chất Hội An, từ màu sắc đến cách trang trí, trồng nhiều loại cây xanh mát
Ngôi nhà được sơn vàng bên ngoài, cửa đều bằng gỗ, treo đèn, lát gạch men nhỏ kiểu xưa, biển hiệu bằng gỗ... rất mộc mạc dân dã
Không gian bên trong nhà rất gọn gàng, tiện nghi với tông cam sáng chủ đạo, được đặt nhiều ghế và các thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh của mẹ Vy
Góc nào cũng có cây xanh
Cây xanh bao phủ cả không gian bên ngoài
Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 tại Trung Quốc và lọt vào top 30 chung cuộc, giành được nhiều giải thưởng phụ.
Người đẹp được khen ngợi là một trong những hoa hậu sở hữu "gương mặt có tỷ lệ vàng" hiếm có trong làng giải trí. Khán giả còn ví cô là "mỹ nhân ngàn năm có một".
Sau khi thi quốc tế, Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi 2 lần được xướng tên giành giải Best Face 2022 (Gương mặt của năm).
Chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties tổ chức cuộc bầu chọn Miss Grand Slam - Hoa hậu của các hoa hậu với mục đích tìm ra cô gái đẹp nhất thế giới năm 2018, Hoa hậu Tiểu Vy góp mặt trong top 50 dù cô không có danh hiệu quốc tế.
Gương mặt cân đối, mặt mộc đẹp, "cân" được nhiều phong cách giúp Tiểu Vy nhận được nhiều lời mời làm mẫu, quảng cáo thương hiệu. Ngay cả Trấn Thành khi chọn Tiểu Vy đóng chính, anh cũng muốn mọi người thay đổi suy nghĩ về Tiểu Vy rằng, cô ấy không chỉ là hoa hậu.
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn