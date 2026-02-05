Nữ nghệ sĩ nổi danh một thời: Ăn cơm với muối tôm, thèm 1 món nhưng không có tiền

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Phương Dung đã chia sẻ về một trường hợp đáng thương nhất cô từng gặp trong quá trình làm từ thiện cứu giúp nghệ sĩ nghèo cùng nhóm Ngũ Long Du Ký.

Phương Dung và Phi Phụng

Cô nói: "Trong quá trình làm chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, mỗi nghệ sĩ chúng tôi gặp là một hoàn cảm, đem lại một cảm xúc khác nhau.

Ngay chính bản thân chúng tôi cũng không nghĩ nghệ sĩ khi về già lại khổ đến vậy. Cô Hoa Mỹ Hạnh từng là đào chính của đoàn cải lương ngày xưa, sau đó còn lên làm bầu show nữa.

Một ngày nọ, chồng cô rời đi cùng tình nhân, để lại cho cô một đứa con gái. Cô lại tiếp tục đi hát kiếm tiền nuôi con nhưng con cô cũng bị sốt xuất huyết qua đời.

Kể từ đó cô đổ bệnh, bị hết bệnh này tới bệnh kia. Cuối cùng, cô không đi hát nữa và phải đi làm nail dạo. Cô không có cửa tiệm nên phải kéo bộ đồ nghề đi khắp ngõ hẻm làm nail.

Nhưng bây giờ đâu còn ai làm nail như vậy. Người ta phải vào tiệm ngồi điều hòa mát rượi, vẽ móng, đính đá các kiểu. Vì thế nên cô Hoa Mỹ Hạnh đâu có nhiều khách.

Cô chỉ làm được đúng đầu vụ với cuối vụ là đầu năm với cuối năm. Điều khiến tôi xót xa nhất là khi chúng tôi đến thăm cô, bữa ăn của cô chỉ có muối tôm ăn với cơm.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh

Cô bảo rằng nhiều khi cô đi ngang qua tiệm hủ tiếu gõ chỉ có 20 ngàn một tô thôi, thèm lắm mà không có tiền ăn. Chúng tôi đã tích cực lo lắng, giúp đỡ cô rất nhiều".

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1954, từng là cô đào cải lương nổi tiếng, cùng thời với Minh Vương, Lệ Thủy. Thời hoàng kim, bà có thu nhập cao và từng làm chủ đoàn hát Sơn Ca. Tuy nhiên, do biến cố gia đình và sự sa sút của cải lương, bà rơi vào cảnh trắng tay. Hiện tại, ở tuổi ngoài 70, bà sống đơn độc trong một phòng trọ nhỏ tại TP.HCM. Để mưu sinh, bà làm nghề sơn móng dạo và dọn dẹp nhà cửa thuê. Sức khỏe của bà khá yếu, mắc nhiều bệnh như thấp khớp và tim mạch. Dù cuộc sống khó khăn, bà vẫn cố gắng tự làm việc để nuôi bản thân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ. Câu chuyện về cuộc đời bà thường được nhắc đến như một ví dụ về sự nghiệt ngã của nghề diễn khi về già.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt