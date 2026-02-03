Nữ nghệ sĩ làm mẹ đơn thân vì yêu ai cũng khổ, 40 tuổi tự sinh con, sở hữu biệt thự 20 tỷ ở TP.HCM

Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc mặn mà và cuộc sống độc lập đáng nể. Cô chọn làm mẹ đơn thân, tự sinh con và xây dựng cho mình một tổ ấm đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần.
Sau khi tự sinh con gái thứ hai bằng phương pháp IVF, Nhật Kim Anh sớm lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ duy trì chế độ ăn uống hợp lý kết hợp vận động nhẹ nhàng. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc diện trang phục sang trọng, tôn dáng, nhận về nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Nhật Kim Anh hiện sở hữu một căn biệt thự trị giá khoảng 20 tỷ đồng tại TP.HCM. Không gian sống của cô được thiết kế sang trọng, hiện đại với sân vườn rộng rãi, nhiều cây xanh và hoa tươi.
Một trong những khu vực đặc biệt nhất trong cơ ngơi của nữ nghệ sĩ là hồ cá Koi. Khu vực này ngoài cây xanh còn có hồ rộng và đàn cá ước tính có giá trị lớn. Tại đây, cô còn xây dựng cả chòi nghỉ sân vườn để làm chỗ nghỉ ngơi, thư giãn.
Năm 2025 được xem là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời Nhật Kim Anh khi con gái Julia chào đời. Việc quyết định trở thành mẹ đơn thân không phải điều bốc đồng mà là lựa chọn có suy nghĩ chín chắn.
Nhật Kim Anh cho biết cô vẫn đi hát, đóng phim, kinh doanh song song nhưng luôn chủ động sắp xếp để việc làm mẹ không bị ảnh hưởng. Nữ nghệ sĩ tiết lộ hiện tại cô chủ yếu làm việc online, chỉ tham gia sự kiện quan trọng khi cần thiết.
Áp lực lớn nhất với Nhật Kim Anh khi làm mẹ đơn thân là nỗi lo con thiếu thốn tình cảm. Cô tâm sự với Ngôi sao: "Đứa trẻ nào cũng mong có đủ cha đủ mẹ nhưng hoàn cảnh không cho phép nên tôi vừa làm mẹ vừa làm cha của con. Tôi từng trăn trở không biết sau này sẽ phải nói với con như thế nào nhưng tự nhủ, chỉ cần cố gắng để con không thiếu thốn, luôn cảm thấy được đủ đầy dù không có hình bóng người cha bên cạnh".
Sau nhiều thăng trầm tình cảm, Nhật Kim Anh nhìn chuyện yêu đương nhẹ nhàng hơn. "Cuộc sống hiện tại của tôi rất bình yên và tôi nhận ra không yêu thì không khổ, không phải suy nghĩ hay chờ đợi ai, đi làm xong về với con là đủ hạnh phúc rồi. Lần nào yêu cũng khổ nên bây giờ tôi chỉ xin hai chữ bình yên", cô chia sẻ.
Về hình mẫu người đàn ông lý tưởng, cô khẳng định chưa bao giờ đặt nặng vật chất hay sự giàu có. Nhật Kim Anh tin vào chữ “duyên”, cho rằng có duyên thì hợp, hết duyên thì rời đi, không cưỡng cầu.
Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh chọn sống chậm, tu tập và nuôi dạy con bằng tất cả yêu thương. Với cô, nhan sắc, tài sản hay biệt thự tiền tỷ chỉ là nền tảng, còn bình yên trong tâm và tiếng cười của con mới là điều quý giá nhất.
Tác giả: PV
Nguồn tin: Thanh niên Việt