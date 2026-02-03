Nữ nghệ sĩ làm mẹ đơn thân vì yêu ai cũng khổ, 40 tuổi tự sinh con, sở hữu biệt thự 20 tỷ ở TP.HCM

Áp lực lớn nhất với Nhật Kim Anh khi làm mẹ đơn thân là nỗi lo con thiếu thốn tình cảm. Cô tâm sự với Ngôi sao: "Đứa trẻ nào cũng mong có đủ cha đủ mẹ nhưng hoàn cảnh không cho phép nên tôi vừa làm mẹ vừa làm cha của con. Tôi từng trăn trở không biết sau này sẽ phải nói với con như thế nào nhưng tự nhủ, chỉ cần cố gắng để con không thiếu thốn, luôn cảm thấy được đủ đầy dù không có hình bóng người cha bên cạnh".