Nữ kế toán của Ban Thi đua - Khen thưởng chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng, lãnh 16 năm tù

Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 7-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt đối với bị cáo Võ Thị Thùy Trang (44 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh) 16 năm tù và Lê Hoàng Nhân (33 tuổi, ngụ phường Trung An) 7 năm tù cùng về tội "tham ô tài sản".

Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi) bị tòa tuyên 3 năm tù, Hồ Vũ Bảo (44 tuổi) 1 năm tù và Huỳnh Thị Lan (58 tuổi, cùng ngụ phường Đạo Thạnh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2020 đến 8-2023, bà Võ Thị Thùy Trang - kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp - được giao quản lý các nguồn tài chính, tài sản của đơn vị.

Lợi dụng sự tin tưởng và việc kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán chưa chặt chẽ của lãnh đạo ban qua từng giai đoạn, bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Bà Trang đã lập khống 173 bộ chứng từ, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều đơn vị kinh doanh để hợp thức hóa hồ sơ thanh toán, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Thủ đoạn được xác định là Trang tự lập dự toán, soạn hồ sơ và đính kèm hóa đơn đầu vào để tạo thành bộ chứng từ "hợp lệ" trên giấy tờ. Các chứng từ này sau đó được nhập vào hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử.

Trong vụ án này, Lê Hoàng Nhân - trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Thành 24 thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xăng dầu Châu Thành (xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) - được xác định đã giúp sức cho Trang bằng cách cung cấp hóa đơn nhằm hợp thức hóa chứng từ, với số tiền liên quan hơn 1,1 tỉ đồng.

Trong khoảng thời gian nêu trên, các ông Hồ Vũ Bảo (Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng), Nguyễn Thành Tấn (quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng) và bà Huỳnh Thị Lan (Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản công, buông lỏng quản lý tài chính, kế toán, không kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính và thiếu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng chữ ký số (USB Token), để Trang lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Cáo trạng quy kết những người nêu trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, cụ thể ông Hồ Vũ Bảo trên 243 triệu đồng, ông Nguyễn Thành Tấn hơn 603 triệu đồng và bà Huỳnh Thị Lan trên 1,2 tỉ đồng.

Bị cáo Võ Thị Thùy Trang tại phiên tòa - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn