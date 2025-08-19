Nữ giáo viên ở Thanh Hoá nhặt được gần 80 triệu đồng trả lại người mất

Công an phường Tĩnh Gia cùng cô giáo Lê Thị Huyền trao lại số tiền cho chủ nhân đã bỏ quên.



Ngày 19/8, thông tin từ Công an phường Tĩnh Gia (Thanh Hoá) cho biết, đơn vị vừa xác minh được người bỏ quên gần 80 triệu đồng tại cây ATM, ngân hàng BIDV ở tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia và trao trả lại cho chủ nhân.

Trước đó, chị Lê Thị Huyền (SN 1988), giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 1, đến giao dịch tại cây ATM Ngân hàng BIDV thì phát hiện trong khay rút tiền có số tiền 79.500.000 đồng bị bỏ quên.

Ngay sau đó, chị Huyền đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Tĩnh Gia trình báo và nhờ Công an phường xác minh chủ nhân của số tiền trên để trao trả lại.

Sau khi tiếp nhận tài sản do chị Huyền bàn giao, Công an phường Tĩnh Gia đã nhanh chóng đăng tải thông tin trên Fanpage chính thức của Công an phường, kêu gọi người dân chia sẻ, đồng thời đến Ngân hàng BIDV để xác minh, làm rõ chủ nhân số tiền trên.

Đến ngày 19/8, Công an phường Tĩnh Gia xác định người để quên số tiền trên là anh Mai Xuân Tấn (SN 1984 trú tại Tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia) và bàn giao lại tài sản cho anh.

Tác giả: Nguyễn Thuỳ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn