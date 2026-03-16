Gần 1.460 học sinh Quảng Trị đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9

Thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2025-2026.

Ngày 16/3, Sở GD&ĐT Quảng Trị thông báo kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2025-2026.

Kỳ thi này tỉnh có gần 2.480 thí sinh tham gia dự thi. Theo kết quả được công bố, có 1.457 thí sinh đạt giải, chiếm tỉ lệ 58,8%.

Trong đó, có 66 học sinh đạt giải Nhất, 296 em đạt giải Nhì, 500 học sinh đạt giải Ba và 595 em đạt giải Khuyến khích.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, công tác chấm thi được tổ chức đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Kết quả kỳ thi được đánh giá là sự ghi nhận cho nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng sự quan tâm, đồng hành của các nhà trường và phụ huynh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo Sở GD&ĐT, sau khi công bố kết quả, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể gửi đơn thông qua đơn vị dự thi.

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 16/3 đến ngày 19/3.

