Nữ giáo viên bị lốc xoáy cực mạnh hút ra khỏi lớp khi vừa mở cửa

Học sinh trung học tại một trường ở thành phố Los Angeles (Mỹ) đã quay lại khoảnh khắc nữ giáo viên bị cơn lốc xoáy cực mạnh hút ra khỏi lớp vào ngày 22/3 vừa qua (giờ địa phương).

NBC4 thông tin, nữ giáo viên mở cửa sau khi nghe các học sinh nói rằng ai đó đã chạy ra ngoài. Đúng lúc này, gió mạnh thổi tung cánh cửa và hút cô giáo ra ngoài, khiến cô bị thương nhẹ.

Được biết, đây là cơn lốc xoáy mạnh nhất tấn công khu vực tàu điện ngầm Los Angeles kể từ năm 1983, theo Fox 26 Houston.

