Nữ giám đốc bán hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường bị bắt

Bà Loan, 47 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần XNK và phát triển thương mại An Bình (ABF) thuộc tập đoàn An Bình Group và Trang Tuyết Ngọc, 45 tuổi, Trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội Buôn lậu.

Nguyễn Thị Tố Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, từ năm 2023 đến 2026, Công ty ABF do bà Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi tái xuất với tổng số 1,2 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.

Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, bà Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế. Sau đó, bà chỉ đạo Ngọc bán ra thị trường trong nước với số lượng trên 10.000 tấn.

Công an xác định trong số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam có lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập khẩu.

Bà Loan bị cáo buộc đã bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng thông qua các nhà hàng, quán ăn.

Ngoài ra, bà còn chỉ đạo nhân viên bán số chân gà trên ra thị trường nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh để tiêu thụ thông qua các đầu mối bán buôn.

Số chân gà bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian truy vết, ngày 4/6, công an khám xét các kho hàng tại khu công nghiệp Quang Minh và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại kho đông lạnh An Việt 2, thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội, công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng, bốc mùi có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, cảnh sát thu hơn 1.030 tấn chân gà.

Chân gà đông lạnh trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net