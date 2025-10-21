Nữ ca sĩ khóa cửa ô tô khi bị công an kiểm tra, ngồi trong xe hít bóng cười

Cô gái khóa cửa ô tô và lấy bóng cười ra hít - Ảnh cắt từ clip

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nữ tài xế ô tô vi phạm giao thông xảy ra trên đường Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Đây là cô gái từng gây xôn xao trên mạng xã hội khi đã khóa cửa ô tô, ngồi trong xe hít bóng cười.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng) cho biết nữ tài xế trên bị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không có giấy phép lái xe, mức tiền phạt là 38 triệu đồng.

Cùng với đó là xử phạt chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định, mức phạt 29 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 1-9, tổ tuần tra của Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hải làm nhiệm vụ trên tuyến thì phát hiện ô tô mang biển số 92A... do một nữ tài xế lái có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Nữ tài xế này không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy đến trước số nhà 63 Hồ Xuân Hương thì bị cảnh sát chặn lại.

Cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế mở cửa xe nhưng người này không chấp hành. Thậm chí, người này còn lấy bóng cười (khí N2O) ra hít.

Nhiều người chứng kiến sự việc trên đã quay video và chia sẻ lên mạng.

Qua làm việc xác định nữ tài xế này tên Đ.K.T. (31 tuổi, trú Đà Nẵng). Bà này cho biết mình là ca sĩ.

Tiến hành kiểm tra trên ô tô, cơ quan chức năng phát hiện 4 bình khí cười.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn