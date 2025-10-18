Công an điều tra vụ cụ ông tử vong trong bể nước, cụ bà bị thương nặng

Phía trước ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: BÙI THAO

Chiều 18-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ xác nhận cơ quan công an đang điều tra vụ việc cụ ông tử vong trong bể nước của gia đình và cụ bà bị thương nặng.

Người đã tử vong là ông N.V.N. (80 tuổi) và người bị thương nặng là bà Đ.T.B. (77 tuổi, vợ ông N.).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày công nhân gia đình chị T. (con gái ông N.) đến xưởng may trong vườn nhà ông N. làm việc thì phát hiện ông đã tử vong trong bể nước còn bà B. bị thương nặng.

Ngay sau đó người thân đã đưa bà B. đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Trụ đã có mặt tại hiện trường điều tra.

Thông tin với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Lê Minh Ngọc - chủ tịch UBND xã Vĩnh Trụ - cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo UBND xã đã có mặt ở hiện trường nắm bắt thông tin. Đến nay cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận chính thức".

Tuy nhiên, theo ông Ngọc, thông tin ban đầu nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn giữa ông N. và bà B., không phải vụ giết người cướp của như thông tin trên mạng xã hội.

"Sau khi cơ quan công an khám nghiệm tử thi, gia đình đã nhận thi thể ông N. đưa đi hỏa táng. Lãnh đạo UBND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ thông tin, tránh hoang mang dư luận", ông Ngọc cho biết thêm.

Tác giả: Quang Thế

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ