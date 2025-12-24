Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia sử dụng vũ khí nóng

Hàng chục ngàn viên ma túy tổng hợp đã được thu giữ trong chuyên án - Ảnh: MẠNH HÙNG

Sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả

Sáng 24-12, tại cuộc họp báo công bố thông tin ban đầu về chuyên án này, đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết đây là đường dây mua bán ma túy hoạt động tinh vi, khép kín, có sự cấu kết từ ngoài lãnh thổ Việt Nam; các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng.

Việc triệt phá đường dây gặp rất nhiều khó khăn do phạm vi hoạt động rộng, nhiều mắt xích, thủ đoạn tinh vi và có tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Các địa điểm cất giấu thường xuyên thay đổi, tách biệt với nơi sinh hoạt chính. Nhiều nơi được lắp đặt camera, khóa nhiều lớp để cảnh giới từ xa.

Số lượng ma túy gần 10kg đã được thu giữ trong chuyên án - Ảnh: MẠNH HÙNG

Sau khi làm rõ phương thức, quy luật hoạt động của đường dây, ngày 17-12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án để đấu tranh. Từ ngày 17 đến 20-12, ban chuyên án huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều mũi, phối hợp công an các địa phương và bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân.

Tại phường Tuy Hòa, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Chí Bình. Trong quá trình khống chế, Bình chống trả quyết liệt, cắn vào tay cán bộ trinh sát gây thương tích. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ hơn 2,15kg ma túy đá, 10 gram heroin và 5 viên MDMA được cất giấu tinh vi trong nhà.

Để đối phó lực lượng chức năng, ma túy được chia nhỏ, ngụy trang dưới dạng trà thảo mộc, thực phẩm; cất giấu tại các vị trí khó phát hiện như trần nhà, hốc tường, nhà vệ sinh, tủ giày dép. Một số người phạm tội còn chôn ma túy sâu trong vườn, phủ đất và trồng cây lên trên nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trong số này, tại phường Thành Nhất, lực lượng chức năng bắt quả tang Đỗ Văn Ninh và Nguyễn Hoàng Thịnh ngay sau khi mua ma túy, thu giữ gần 47 gram methamphetamine và 10 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, khám xét nơi ở và dùng máy múc đào trên diện tích khoảng 2.000m² của Vũ Đình Trọng (44 tuổi, có 4 tiền án) trên đường Trần Nhân Tông (phường Thành Nhất), công an phát hiện số lượng lớn ma túy giấu trên trần nhà và chôn sâu trong khuôn viên vườn. Tang vật thu giữ gồm 3,5kg ketamine, 2,5kg methamphetamine, 59 viên MDMA, 11.110 viên ma túy tổng hợp cùng súng, đạn.

Tại xã Thuận An (Lâm Đồng), lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ, thu giữ hơn 100 gram ma túy tổng hợp các loại.

Tại TP Hồ Chí Minh, công an tiếp tục bắt giữ Đoàn Minh Dương, được xác định là đầu mối tiêu thụ ma túy của đường dây.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ và triệu tập 19 người liên quan; thu giữ tổng cộng 9,2kg ma túy gồm methamphetamine, ketamine, MDMA, heroin và 11.184 viên ma túy tổng hợp; thu giữ 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác.

Giao dịch ma túy khép kín, cắt khúc từng công đoạn

Khi triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia thu giữ nhiều hàng nóng là súng K59, nhiều viên đạn - Ảnh: MẠNH HÙNG

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đường dây này do Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ cầm đầu. Hai đối tượng móc nối với các đầu mối cung cấp ma túy tại Campuchia thông qua tài khoản mạng xã hội có tên "Le Phi Long", sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa, cài đặt chế độ tự hủy nội dung sau mỗi lần trao đổi.

Việc mua bán được tổ chức theo mô hình chia tầng, cắt khúc; mỗi người chỉ đảm nhiệm một công đoạn nhất định. Tiền mua ma túy được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, sau đó nhanh chóng rút hoặc chuyển tiếp qua nhiều tài khoản để che giấu dòng tiền.

Ma túy được nhận tại khu vực giáp biên Việt Nam - Campuchia, gần cửa khẩu Đắk Peur (Lâm Đồng), sau đó vận chuyển sâu vào nội địa, đưa về TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Khánh Hòa để tiêu thụ.

Theo đại tá Võ Duy Tuấn, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nhánh còn lại. "Vụ án đang trong quá trình điều tra, sẽ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan", đại tá Tuấn cho biết.

Tác giả: Trung Tân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ