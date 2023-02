NSND Bạch Tuyết giải thích lý do cười trong đám tang nghệ sỹ Thiên Kim

Sự ra đi của nghệ sỹ Thiên Kim khiến người hâm mộ và đồng nghiệp thương tiếc. Trong tang lễ được tổ chức vào ngày 22/2, nhiều nghệ sỹ đã đến tiễn biệt bà, trong đó có NSND Bạch Tuyết và NSƯT Diệu Hiền.

Tại đây, hai gương mặt gạo cội của giới cải lương đã ôn lại những kỷ niệm cũ và dành những lời khen cho tài năng của nghệ sỹ Thiên Kim. Tuy nhiên, bỗng có một khán giả ngồi cạnh hỏi hai bà có sợ bị dị nghị vì cười trong đám tang. Ngay lập tức, NSƯT Diệu Hiền trả lời: "Cô Thiên Kim đã 91 tuổi. Hồi đó đến giờ, cô đã hưởng nhiều thứ trên đời. Cô ấy cũng đã trở thành một nghệ sĩ có tên và được khán giả nhớ đến với nhiều vai diễn. Giờ đây, cô Thiên Kim ra đi ở tuổi này, mình phải chúc mừng cho cô".

NSND Bạch Tuyết (phải) và NSƯT Diệu Hiền tại tang lễ NS Thiên Kim.

NSND Bạch Tuyết cũng nhanh chóng tiếp lời: "Xin lỗi khán giả cho phép tôi giải thích. Người dưới 30 tuổi khi mất người đời thương tiếc nên trong cáo phó để là hưởng dương. Người 60 trở lên qua được một đời người gọi là hưởng thọ. Còn người ở độ tuổi 80 trở lên gọi là tạ thế. Cô ra đi rất đẹp, khán giả ai cũng thương cũng nhớ. Còn chuyện buồn khóc thì ai cũng giả bộ được. Mình đến đây thì làm thật chứ giả bộ làm chi đúng không?".

Những chia sẻ của NSƯT Diệu Hiền và NSND Bạch Tuyết được khán giả đồng tình.

Ngày biết tin nghệ sĩ Thiên Kim qua đời, NSND Bạch Tuyết có những dòng chia sẻ cảm động. Bà viết: "Bước chân con người dù có lắm nhọc nhằn, cuộc đời dù có lắm chông gai, cám dỗ… Nhưng hãy tin rằng, ai có trái tim nhân hậu, có tâm hồn bao dung…người đó sẽ luôn đến và đi, nhẹ nhàng và bình an nhất. Hiểu rồi rác cũng là hoa, thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng, tâm an trời đất sẽ an, nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh. Chào chị, người nghệ sĩ của nhân dân Thiên Kim".

NSND Bạch Tuyết là người thường xuyên đến Viện dưỡng lão thăm hỏi NS Thiên Kim lúc sinh thời.

Rạng sáng ngày 20/2, nghệ sĩ Thiên Kim đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 89. Tang lễ của nữ nghệ sĩ gạo cội được tổ chức tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ TP.HCM - nơi bà sinh hoạt hơn 20 năm qua. Sự ra đi của NS Thiên Kim khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp thương tiếc.

Sáng 22/2, lễ truy điệu và di quan nghệ sĩ Thiên Kim diễn ra tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đa Phước, Bình Chánh.

Tác giả: NGỌC THANH

Nguồn tin: vtc.vn