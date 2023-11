Noo Phước Thịnh và những biểu hiện 'lạ' gần đây

Noo Phước Thịnh tên thật là Nguyễn Phước Thịnh, là một trong những nam ca sĩ thành công nhất ở thị trường Vpop. Xuất thân là người mẫu ảnh, Noo Phước Thịnh lấn sân ca hát, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ khoảng năm 2009. Trong 14 năm tham gia ca hát, Noo Phước Thịnh sở hữu hàng loạt hit đình đám, được mệnh danh là 'hoàng tử Vpop' với lượng fan đông đảo.

Ngoài giọng hát lạ tai, khỏe khoắn, Noo Phước Thịnh còn có vũ đạo tốt và được trời phú cho vẻ ngoài điển trai. Nam ca sĩ sinh năm 1988 cũng tạo cho mình phong cách ăn mặc trẻ trung, lịch lãm, dễ gây thiện cảm cho người nhìn. Đặc biệt, giọng ca Stand by me được yêu mến khi có lối sống văn minh, ít vướng scandal, thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

'Hoàng tử Vpop' Noo Phước Thịnh.

Thế nhưng, thời gian gần đây, nam ca sĩ liên tục có những phát ngôn, hành động khác thường, bị cho là thiếu văn minh và dần mất điểm trong lòng công chúng.

Thẳng thừng đáp trả khán giả với loạt từ khiếm nhã

Vào cuối tháng 9 vừa qua, khi Noo Phước Thịnh đăng bức ảnh selfie lên trang cá nhân, một cư dân mạng để lại bình luận động chạm đến giới tính của nam ca sĩ. Người này viết 'Chị Thịnh'.

Không giữ im lặng, Noo Phước Thịnh chọn cách gay gắt đáp trả. Thậm chí, khi biết người bình luận bán hàng online, Noo Phước Thịnh còn đưa ra lời cảnh cáo rằng người này đừng tự đạp 'chén cơm' của chính mình chỉ vì một phút 'vạ mồm'.

Bức ảnh là 'nguồn cơn' của drama!

Noo Phước Thịnh dùng lời lẽ nhạy cảm đáp trả khán giả.

Bình luận của cư dân mạng bị nhiều người cho là 'kém duyên', thể nhưng việc Noo Phước Thịnh đáp trả gay gắt với những từ kiếm nhã cũng bị cho là không đúng. Theo nhiều người, Noo Phước Thịnh là người của công chúng nên cần có phát ngôn lịch sự, tránh để lại tiếng xấu, bị khán giả quay lưng.

Ngay sau sự việc, Noo Phước Thịnh đăng đàn giải thích hành động 'xù lông' của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả, những người yêu thương, luôn đặt niềm tin ở anh. 'Xin lỗi vì đã để mọi người phải nhìn thấy những điều tiêu cực như vậy, xin lỗi bản thân vì đã không đủ vững chải để đối diện với mọi thứ một cách khéo léo' - Noo Phước Thịnh viết.

Thái độ ngông nghênh, bất cần?

Sau sự cố 'vạ miệng' với khán giả, Noo Phước Thịnh lại gây chú ý khi tham dự Vietnamese Concert của Hoàng Thuỳ Linh. Dự sự kiện này, nam ca sĩ 35 tuổi diện bộ trang phục cá tính, ấn tượng.

Nhưng không phải bộ trang phục ấn tượng, cử chỉ, thái độ của Noo Phước Thinh tại sự kiện mới là chủ đề bàn tán của dân tình. Không ít người nhận xét nam ca sĩ có những cử chỉ, thái độ bất cần, ngông nghênh với người soát vé. Đây cũng là những biểu hiện bị cho rằng khác thường so với những biểu hiện văn mình, lịch lãm trước đây của anh.

Có một sự ngông nghênh, bất cần 'không hề nhẹ'?

Clip của khán giả ghi lại những cử chỉ, thái độ bị cho là ngông nghênh, bất cần của Noo Phước Thịnh tại Vietnamese Concert

Drama với nhạc sĩ Đỗ Hiếu, 'cà khịa' đanh đá nam nhạc sĩ?

Mới đây nhất, Noo Phước Thịnh vướng drama với nhạc sĩ Đỗ Hiếu - người sáng tác loạt hit từng làm nên tên tuổi của nam ca sĩ.

Cụ thể, vào ngày 28/10, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng đàn thông báo việc Noo Phước Thịnh không được phép biểu diễn và sử dụng tổng cộng 8 ca khúc do anh sáng tác trong gần 10 năm qua như Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Cause I love you, Như phút ban đầu… Lý do là các ca khúc này đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành nhưng 2 bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng.

Drama của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh.

Không lâu sau bài đăng của Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh đăng story hình một con mèo có mặt cau có kèm dòng chữ 'Hết tiền mua thuốc đi… nên làm khùng làm điên'.

Sau đó, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng story hình một con nai kèm dòng chú thích: 'Vâng, em ngáo, anh tỉnh thì anh chi trả tác quyền bao năm, không thì ngừng hát giúp em. Em cảm ơn'.

Đông đảo dân tình đốn đoán nam ca sĩ và na nhạc sĩ đang ngầm 'đá đểu' nhau qua lại trên mạng xã hội.

Noo Phước Thịnh ám chỉ Đỗ Hiếu 'làm khùng làm điên'?

Hiện tại, Noo Phước Thịnh vẫn chưa có phản hồi chính thức về thông báo đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và sự việc đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

