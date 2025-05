Noo Phước Thịnh lại ngầm từ chối thi 2 show Anh Trai, lý do là gì?

Chiều tối 1.5, NOO’s Chill Night The Concert của Noo Phước Thịnh đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Lavender, Đà Lạt. Show diễn thu hút hàng nghìn khán giả, phủ kín khán đài theo đúng kỳ vọng. Trở lại sau thời gian dài không tổ chức liveshow cá nhân, Noo Phước Thịnh và ekip đầu tư khủng cho show diễn lần này, mời đến dàn khách mời đình đám như Hồ Ngọc Hà, MONO, Quân A.P,… Buổi hoà nhạc kéo dài trong nhiều tiếng, điểm lại loạt hit xuyên suốt sự nghiệp Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh tại NOO’s Chill Night The Concert

Trước khi hát ca khúc cover gây sốt thời gian qua trong chương trình thực tế Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân - Ánh Sao và Bầu Trời, Noo Phước Thịnh chia sẻ cảm nghĩ của anh về 2 show truyền hình thực tế. Noo Phước Thịnh công nhận sức ảnh hưởng của chương trình thực tế với mỗi nghệ sĩ. Bản thân anh được nhận được lời mời từ 2 chương trình Anh Trai nhưng vẫn còn chần chừ, suy đi tính lại, lăn tăn chưa đạt được ước mơ, hoài bão. Noo Phước Thịnh tìm kiếm một sân khấu có thể giúp anh sống hết mình, cháy với hoài bão.

Clip chia sẻ của Noo Phước Thịnh về việc tham gia truyền hình thực tế

Chia sẻ của Noo Phước Thịnh khiến nhiều fan suy đoán liệu anh có lỡ hẹn với 2 chương trình Anh Trai mùa 2. Tại chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1, Noo Phước Thịnh là khách mời đặc biệt. Chỉ biểu diễn 1 bài hát mà khán giả đã muốn đưa Noo vào line-up mùa 2 vì quá phù hợp với tiêu chí chương trình. Ngay từ đầu mùa, dân tình đã gọi tên Noo Phước Thịnh trong lineup 2 show Anh Trai. Nhưng cuối cùng anh không xuất hiện khiến khán giả tiếc nuối.

Điều fan trông đợi nhất là được nhìn thấy Noo Phước Thịnh tranh tài ở show Anh Trai. Tiết lộ mới nhất khiến dân tình khá lo lắng về khả năng Noo Phước Thịnh lại “xù kèo” đi thi.

Noo Phước Thịnh cho biết anh đang tìm kiếm một sân khấu có thể giúp anh sống hết mình, cháy với hoài bão

Nam ca sĩ khiến nhiều người suy đoán sẽ tiếp tục lỡ hẹn với 2 show Anh Trai



