NÓNG: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu

Ngày 14/7, Bộ Công an cho biết, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:

Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú tại phường An Đông, TP.HCM là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý)), Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú tại phường An Đông, TP.HCM là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP.HCM là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP))

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Phụ nữ mới