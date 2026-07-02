Thanh Hóa: Bóc gỡ đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhiều tầng nấc, mỗi người chỉ đảm nhiệm một công đoạn từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ) được xác định quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung trực tiếp nhận hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Sau đó, các đối tượng trong nước tiếp nhận, phân phối kim cương đến nhiều đầu mối tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và An Giang.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Sau thời gian kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, ngày 20-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 22 đối tượng liên quan; khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý; thu giữ 1.100 viên kim cương các loại, cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra.

Đối tượng Trịnh Quang Chung. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ-LAP, thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Theo cơ quan điều tra, đối tượng đã lợi dụng chuyên môn để can thiệp vào thông tin kiểm định, cấp giấy chứng nhận mới cho kim cương nhập lậu nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị thương mại của sản phẩm để thu lợi bất chính. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động giám định đá quý và niềm tin của người tiêu dùng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc triệt phá thành công chuyên án là kết quả của quá trình điều tra công phu, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và ổn định thị trường.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định hợp pháp; cảnh giác với các lời chào bán kim cương giá rẻ hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo trong kinh doanh kim cương, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Khánh Trình

Nguồn tin: qdnd.vn