Đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương hoạt động ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với các đối tượng buôn lậu trang sức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và tang vật phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý dòng tiền. Quá trình điều tra, công an xác định Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) là người quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam.

Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TPHCM) và Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TPHCM) đảm nhận việc tiếp nhận, phân phối cho các đại lý và đầu mối tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TPHCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm, bắt giữ 22 đối tượng liên quan. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can về vai trò vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu và đang tiếp tục mở rộng vụ án. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đã tham gia đường dây.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo điều tra, Thảo cùng các đối tượng khác mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không khớp với giấy kiểm định GIA với giá rẻ, sau đó mài xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán ra thị trường nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra cho rằng giấy kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Hành vi của Thảo không chỉ tiếp tay tiêu thụ kim cương nhập lậu mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: phunuvietnam.vn