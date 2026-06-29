Nổ súng ở Đức, ít nhất 5 người chết

Vụ nổ súng xảy ra chiều 29/6 tại một cơ sở phúc lợi dành cho thanh thiếu niên ở thành phố Stade, vùng Hạ Saxony, miền bắc Đức, theo cảnh sát địa phương.

Cảnh sát tại nơi xảy ra nổ súng ở thành phố Strade, miền bắc Đức. Ảnh: JOTO

Giới chức cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và chưa rõ số người bị thương trong sự việc. Hai người đã bị bắt, trong đó có một nghi phạm nổ súng.

Hiện không còn mối đe dọa nào với cộng đồng, cảnh sát Stade cập nhật lúc 12h15 GMT (19h15 giờ Hà Nội). Các điều tra viên đang thu thập chứng cứ và lời khai của nhân chứng để xác định động cơ gây án.

Sự việc gây chú ý lớn, bởi các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Đức. Nước này chỉ ghi nhận vài vụ nổ súng gây thương vong lớn trong hai thập kỷ qua.

Vị trí thành phố Stade, Đức. Đồ họa: Telegraph

Đức không cấm sở hữu súng đạn, nhưng việc mua bán được kiểm soát chặt chẽ và người dân phải có giấy phép để sở hữu vũ khí. Nước này cũng từng hứng chịu nhiều vụ tấn công cực đoan, trong đó có vụ xả súng tại nhà thờ ở thành phố Hamburg, miền bắc Đức, khiến ít nhất 7 người chết hồi năm 2023.

Tác giả: Như Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net