Nổ súng bắn chết người đàn ông giữa rừng sâu, nghi phạm bị truy nã đặc biệt

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã đặc biệt Dương Quý Hồng (SN 1970, trú tại buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra vụ án giết người.

Trước đó, Hồng đã bị khởi tố về tội Giết người do dùng súng (chưa xác định chủng loại) bắn chết anh T.A.S. (SN 1988, trú tại thôn 7A, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) tại khu vực rừng sâu giáp ranh tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Gia Lai thông báo, Hồng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và có mang theo vũ khí khi bỏ trốn. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, không tự ý tiếp cận và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện đối tượng.

Trước đó, tối 14/6, anh Đ.V.L. (25 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) đến uống rượu cùng anh S. tại chòi rẫy của nạn nhân ở tiểu khu 1288, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai.

Sau cuộc nhậu, anh L. trở về chòi rẫy của mình ở gần đó. Ít phút sau, anh bất ngờ nghe tiếng súng nổ nên chạy sang kiểm tra và phát hiện anh S. nằm bất động trong vũng máu.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định Hồng là nghi phạm, nổ súng bắt anh S. tử vong và đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ truy bắt.

Theo quyết định truy nã đặc biệt, đối tượng Hồng có súng và hung hãn, rất nguy hiểm. Người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan vụ việc hoặc biết thông tin, nơi lẩn trốn của đối tượng thì khẩn trương báo tin cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực ban Công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0694.349.112 hoặc 0694.349.545 hoặc liên hệ Đại tá Ngô Gia Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0905153060 để phối hợp truy bắt.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi đối tượng Dương Quý Hồng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn