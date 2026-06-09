Người nổ súng bắn con nợ ở Hà Tĩnh bị bắt

Ngày 9/6, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam Hoạt, 32 tuổi; Đoàn Ánh Dương, 23 tuổi; Trần Viết Đức, 22 tuổi và Phan Đình Dũng, 32 tuổi về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân lúc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hồi đầu tháng 6. Ảnh: Tiến Hiệp

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc trả nợ, chiều 30/5, Hoạt cùng Dương, Đức và Dũng mang theo súng bắn đạn cao su, gậy bóng chày, đi ôtô đến nhà anh Thanh (33 tuổi, xã Cẩm Trung) để giải quyết sự việc.



Nhà chức trách cáo buộc, tại đây hai bên xảy ra cãi vã rồi xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Hoạt dùng súng bắn đạn cao su bắn về phía anh Thanh khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.



Theo anh Thanh, trước đó anh đã cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hoạt để vay 350 triệu đồng. Đến cuối tháng 5, anh đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, chỉ còn nợ hơn 30 triệu đồng. Khi hai bên trao đổi về khoản tiền còn lại thì phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc.





Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net