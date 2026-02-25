Bắt đối tượng đòi nợ dùng súng bắn người

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ việc anh Đ.H.H (SN 1972, Hộ khẩu thường trú tại phường Bình Phước, hiện ở thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa) có nợ Nguyễn Thanh Nam số tiền 120 triệu đồng, Nam đã rủ Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Mạnh Cường cùng lên xã Phú Nghĩa gặp anh H để đòi nợ.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường lấy bình xịt hơi cay để tấn công nạn nhân.

Ngày 13/2/2026, nhóm đối tượng gồm Nam, Bình và Cường cùng đến nhà một người quen của anh H tại thôn Cây Da để nói chuyện giải quyết tiền bạc. Trong quá trình trao đổi, khi không đạt được thỏa thuận, các đối tượng đã dùng tay, chân tấn công anh Đ.H.H. Đáng chú ý, Nguyễn Mạnh Cường còn chạy ra xe ô tô lấy bình xịt hơi cay quay lại đánh vào vùng đầu nạn nhân, khiến tình hình trở nên hỗn loạn và nguy hiểm.

Khẩu súng đối tượng Nguyễn Mạnh Cường dùng để bắn nạn nhân.

Khi bị đánh, nạn nhân chống trả, nhóm đối tượng chạy ra ngoài sân, Nguyễn Văn Bình đã rút một khẩu súng (sau giám định xác định là công cụ hỗ trợ) bắn một phát về phía nạn nhân rồi nhanh chóng cùng cả nhóm lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng khám xét phương tiện của các đối tượng.

Trong quá trình truy xét, Công an xã Phú Nghĩa đã kịp thời phối hợp khống chế Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát, đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường bị bắt.

Hiện nay, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi hai đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị cá nhân, tổ chức không bao che, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng đang lẩn trốn. Mọi hành vi che giấu, giúp sức cho đối tượng trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân