Đối tượng m.a t.úy chống trả, ném ổ khóa làm Thiếu tá công an khâu gần 40 mũi

Ngày 30/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bị thương khi truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 29/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an phường Hạc Thành và Đông Sơn đồng loạt triển khai các tổ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tổ chức sử dụng, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Văn Long (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định Ngô Văn Long (SN 1993, trú phường Đông Sơn) là đối tượng bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Long từng có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 15h cùng ngày, khi tổ công tác triển khai quyết định triệu tập, khám xét nơi ở của Ngô Văn Long, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm tìm cách tẩu thoát.

Trong lúc bỏ chạy, Long bất ngờ dùng một ổ khóa kim loại ném mạnh về phía lực lượng làm nhiệm vụ khiến Thiếu tá Lê Huy Vinh bị thương ở vùng miệng và cằm.

Đoàn công tác của Công an tỉnh đến thăm Thiếu tá Vinh - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Dù bị thương, Thiếu tá Lê Huy Vinh vẫn nén đau, cùng đồng đội tiếp tục truy đuổi, khống chế thành công đối tượng.

Sau vụ việc, Thiếu tá Vinh được đưa đến bệnh viện. Do vết thương sâu, kéo dài, các bác sĩ đã phẫu thuật khâu gần 40 mũi ở vùng miệng và cằm Thiếu tá Vinh.

Khám xét nơi ở của Ngô Văn Long, lực lượng công an thu giữ 5 viên hồng phiến và một túi ma túy đá.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú phường Hàm Rồng, Thanh Hóa), thu giữ thêm 20 viên hồng phiến.

Sáng 30/7, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Thiếu tá Lê Huy Vinh.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn