Livestream bán hàng rầm rộ trên TikTok, Facebook, nữ chủ shop SN 2004 bị công an kiểm tra

Ngày 31/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa kiểm tra, xử lý hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng

Theo đó, ngày 29/7/2026, Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Kim Sơn tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh “L.N.K.T” trên địa bàn xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp và phát hiện số lượng lớn quần áo may sẵn, túi xách, giày dép, mỹ phẩm… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Nữ chủ shop cùng số tang vật đã được cơ quan chức năng niêm phong. Ảnh: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Tháp





Trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 4 tài khoản mạng xã hội gồm “Facebook "L.N.K.T"; Facebook "K.T Thanh Lý Ký Gửi"; Tiktok "K.T", và Tiktok "K.T Kí Gửi", có hoạt động thường xuyên livestream quảng cáo bán quần áo may sẵn, giày dép, túi sách, mỹ phẩm… nghi vấn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Số lượng lớn hàng hóa bị lực lượng chức năng thu giữ



Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn quần áo may sẵn, túi xách, giày dép, mỹ phẩm… nhưng hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa tại thời điểm kiểm tra ước tính khoảng trên 100.000.000 đồng.

Qua làm việc ban đầu, hộ kinh doanh do L.N.K.T, sinh năm 2004, nơi đăng ký thường trú ấp Lộ Ngang, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp làm chủ và khai nhận: Thông qua mạng xã hội, T mua số sản phẩm trên tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác nhau nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Kim Sơn tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: phunumoi.net.vn