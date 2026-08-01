12 bị cáo nguyên là cán bộ ở Quảng Trị dính án tù vì liên quan đến đất đai

Chiều 31/7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xử sơ thẩm xét xử ông Lê Quang Thuận, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị, cùng 11 cán bộ của huyện Hướng Hoá (cũ) vì cấp đất sai quy định. Cả 12 bị cáo bị xét xử về các tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các đối tượng tại phiên tòa.

Theo đó, ông Lê Quang Thuận; ông Vương Viết Thắng (Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa); Dương Phúc Hiếu, Lê Văn Hùng và Dương Phước Định (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa); Lê Khánh Vũ (công chức địa chính UBND thị trấn Khe Sanh) bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Trương Đình Tùng (Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa); Trương Đức Cường (công chức địa chính UBND xã Tân Long); Dương Phúc Cường (nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa); Nguyễn Thị Mỹ Trang (Trưởng bộ phận đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa); Nguyễn Thị Thủy (nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa) bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Trần Nhật Hoàng (Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa) bị truy tố cả hai tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết thúc phiên xử, ông Lê Quang Thuận bị kết án 5 năm tù vì gây thiệt hại cho nhà nước tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Các bị cáo Vương Viết Thắng và Dương Phúc Hiếu cùng nhận mức án 5 năm tù; Trần Nhật Hoàng 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù cho hưởng án treo.

Nhiều sai phạm liên quan đến đất đai ở huyện Hướng Hoá (cũ) tỉnh Quảng Trị mà Báo CAND từng điều tra, phản ánh.

Trước đó, Báo Công an nhân dân đã có nhiều bài điều tra, phản ánh về các dấu hiệu bất thường trong quản lý, cấp và chuyển đổi đất đai tại huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị. Trong đó, bài viết “Dấu hiệu bất thường trong cấp, chuyển đổi “đất vàng” tại phố núi Khe Sanh” đăng tháng 8/2023 phản ánh tình trạng cấp, chuyển đổi quyền sử dụng đất bất thường tại khu vực trung tâm Khe Sanh.

Từ các phản ánh này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo xác minh, điều tra vụ việc. Quá trình điều tra xác định, trong giai đoạn 2019-2021, một số cán bộ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9 tỷ đồng.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan; trong đó có ông Lê Quang Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa.

Tác giả: Sông Lam - Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân