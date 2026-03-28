Lời khai của gã đàn ông nổ súng bắn chết tài xế taxi rồi sát hại mẹ vợ

Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã di lý nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi; thường trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Sau vụ việc hôm 26-3, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Kim Điền đã cơ bản ổn định.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Ngọc Đạo, vụ án khiến 2 người tử vong gồm tài xế taxi Bùi Thái S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và bà Đinh Thị T. (SN 1962, mẹ vợ Đạo, trú xã Kim Điền). Ông Phan Văn Huyên (SN 1960, bố vợ Đạo) bị thương nặng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân kéo dài giữa vợ chồng Đạo. Trước đó, vợ Đạo là chị Phan Thị D.H bỏ về quê ở xã Kim Điền sinh sống vì cả hai xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Do vậy, Đạo nảy sinh bức xúc và mang theo một khẩu súng tự chế về quê.

Khoảng 14 giờ ngày 26-3, Đạo thuê taxi do anh Bùi Thái S. điều khiển, xuất phát từ Đà Nẵng ra Quảng Trị với mục đích "giải quyết chuyện gia đình".

Khi đến địa bàn xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo đề nghị tài xế S. cho mượn xe để đi việc riêng nhưng anh không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã, Đạo sau đó rút súng tự chế bắn chết anh S., rồi giấu thi thể tại khu vực vườn keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Hung khí gây án

Sau khi gây ra chuỗi bi kịch, Nguyễn Ngọc Đạo đã lên taxi livetream trên mạng, xin lỗi người thân trong gia đình

Sau khi gây án, Đạo lái chiếc taxi đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày, nghi phạm tiếp tục dùng súng bắn bố mẹ vợ, khiến bà Đinh Thị T. tử vong tại chỗ, còn ông Phan Văn Huyên bị thương nặng.

Nguyễn Ngọc Đạo cùng vợ là P.T.D.H có 2 người con, đang làm việc tại Đà Nẵng. Trước khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người được cho là Đạo bắt gặp vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài tại phòng trọ ở TP Đà Nẵng...

Gây án xong, Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp. Người này sau đó quay về khu vực gần nhà bố mẹ ruột ở xã Kim Điền, cố thủ trong ô tô, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường rồi vận động, thuyết phục nghi phạm ra đầu thú.

Đến khoảng 4 giờ sáng 27-3, Nguyễn Ngọc Đạo đã tự nguyện giao nộp khẩu súng và ra đầu thú.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo để điều tra các hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động