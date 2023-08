Nổ khí gas làm rung chuyển đường phố, 2 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/8, tại Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì bất ngờ ghi lại được vụ nổ kinh hoàng.

Ban đầu khói bốc lên dày đặc từ một cửa hàng, sau đó là tiếng nổ lớn kèm theo lửa bốc lên dữ dội. Vụ nổ khiến vật liệu xây dựng vỡ vụn, bay tứ tung, va vào các phương tiện gần đó.

Lực lượng cứu nạn khẩn cấp đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để xử lý vụ việc. Được biết, có 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nhẹ. Nguyên nhân được xác định là nổ khí gas.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn