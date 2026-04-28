Nigeria: Các tay súng tấn công trại trẻ mồ côi, bắt cóc 23 trẻ em

Lực lượng an ninh được triển khai tại Kaduna, Nigeria. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Các vụ bắt cóc hàng loạt đã trở thành cách thức phổ biến để các băng nhóm kiếm tiền nhanh chóng ở Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn ít có sự hiện diện của chính phủ.

Những trẻ em trên bị bắt cóc từ một cơ sở có tên gọi Nhóm Trường Dahallukitab nằm ở một "khu vực hẻo lánh" tại thủ phủ Lokoja của bang Kogi tối 26/4. Ngoài những trẻ em này, vợ của chủ sở hữu trại trẻ mồ côi cũng bị bắt cóc. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các hoạt động khẩn cấp nhằm đảm bảo sự trở về an toàn của 8 trẻ em còn lại, cũng như bắt giữ thủ phạm của vụ bắt cóc.

Theo báo cáo, trại trẻ mồ côi nói trên hoạt động bất hợp pháp trong môi trường hẻo lánh, nhiều cây bụi, chưa đăng ký với chính quyền bang Kogi và chưa được các cơ quan chức năng và an ninh có liên quan biết đến.

Nigeria đang đối mặt với nhiều cuộc xung đột, từ cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến kéo dài đến các băng nhóm "cướp bóc", bạo lực giữa nông dân và người chăn nuôi, và các nhóm ly khai ở Đông Nam nước này. Tại khu vực miền Trung Nigeria, nơi có bang Kogi đã xảy ra nhiều vụ tấn công bạo lực, trong đó có cả các vụ tấn công nhằm vào trường học.

Tác giả: Hồng Minh

Nguồn tin: baotintuc.vn