Tấn công tại Nigeria khiến ít nhất 17 dân thường thiệt mạng

Cảnh sát Nigeria thuộc Phái bộ Liên hợp quốc về an ninh tại Mali (MINUSMA) tuần tra tại Timbuktu. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 17 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ phục kích do các phần tử thánh chiến thực hiện tại thị trấn Gwoza, bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

Chính quyền sở tại ngày 23/4 cho biết vụ việc xảy ra khi người dân đi thu gom củi và chuẩn bị đất canh tác trước mùa mưa. Một số nhân chứng cho biết họ đã bị tấn công bất ngờ khi đang làm việc ngoài đồng.

Thị trấn Gwoza, nằm gần biên giới với Cameroon, từng bị phong trào Boko Haram chiếm giữ trước khi quân đội Nigeria giành lại quyền kiểm soát vào năm 2015.

Khu vực này hiện vẫn đối mặt với các mối đe dọa từ các nhóm vũ trang ẩn náu tại vùng núi lân cận.

Theo giới phân tích, mặc dù xung đột kéo dài 17 năm qua tại khu vực Đông Bắc Nigeria đã giảm cường độ so với giai đoạn đỉnh điểm, song các cuộc tấn công có xu hướng gia tăng trở lại từ năm ngoái, trong đó có hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) tự xưng– một nhánh tách ra từ Boko Haram.

Chính quyền địa phương xác nhận con số thương vong, trong khi các lực lượng dân phòng cho biết đã đưa nhiều thi thể tại hiện trường đi chôn cất.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Nigeria thông báo đã tiến hành các chiến dịch chống khủng bố, tiêu diệt hàng chục tay súng và phá hủy nhiều phương tiện của các nhóm vũ trang tại khu vực hồ Chad, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công tại một số địa bàn khác ở bang Borno./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn