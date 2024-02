Những vật dụng bạn nên mang theo bên người để thêm may mắn, bình an ngày đầu năm mới

Trong những ngày đầu năm mới, mọi người đều mong cầu cho mình những điều tốt đẹp, may mắn và bình an. Theo tư duy truyền thống của người xưa, có những vật dụng nhất định nếu bạn mang theo bên người khi ra đường sẽ giúp thêm phần may mắn và bình an.

Có thể nói, thói quen này không chỉ là một truyền thống mà còn là biểu tượng cho sự hy vọng và lạc quan trong việc đón nhận những điều tốt lành trong năm mới.

Tiền cổ ngũ đế

Tiền cổ ngũ đế, được coi là một biểu tượng phong thủy mang đến tài khí và may mắn, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người thích trưng bày hoặc treo tiền cổ trong nhà, ví, hoặc thậm chí mang theo trên người với hy vọng thuận lợi trong sự nghiệp và cuộc sống. Một phần của niềm tin này đến từ ý nghĩa của việc khai vận và thịnh vượng mà tiền ngũ đế được cho là mang lại.

Có những người ưa chuộng việc treo tiền cổ trên người, với niềm tin rằng những đồng tiền đã trải qua hàng vạn tay sử dụng từ thời xa xưa sẽ mang lại may mắn và tài lộc.

Đây không chỉ là truyền thống mà còn là cách để kết nối với quá khứ và tận hưởng năng lượng tích lũy từ những triều đại thịnh vượng. Bạn có thể mua chuỗi xu tiền ngũ đế ở các khu chợ bán đồ trang trí, phong thủy hoặc đặt mua trên các trang mạng điện tử với mức giá chỉ từ 30.000 đồng. Chuỗi đồng xu này sẽ có thể giúp bạn gặp nhiều bình an, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới khi mọi người đều mong muốn một khởi đầu thuận lợi.

Túi trầm bình an

Nếu bạn mang theo chiếc túi trầm bình an có giá chỉ từ vài trăm nghìn (dao động trong khoảng trên dưới 200.000 đồng) bên người trong những ngày đầu năm mới, đó không chỉ là một hành động theo truyền thống, mà còn là cách tạo thêm may mắn và bình an cho cuộc sống của bạn.

Chiếc túi không chỉ là sản phẩm nghệ thuật đẹp mắt, mà còn là biểu tượng của sự phú quý và thịnh vượng. Những họa tiết rồng phượng thủ công trên túi không chỉ làm cho nó trở nên độc đáo mà còn mang ý nghĩa may mắn.

Việc kết hợp giữa vẻ đẹp nghệ thuật và niềm tin vào sức mạnh tâm linh của túi trầm bình an không chỉ làm cho nó trở thành một vật phẩm trang trí độc đáo, mà còn là nguồn năng lượng tích cực. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy túi trầm này ở các các cơ sở chuyên bán các sản phẩm làm từ trầm hương hoặc trên các trang mua sắm điện tử. Mang theo túi này bên người là cách tuyệt vời để tạo ra một không gian tích cực, thu hút may mắn và tạo điều kiện cho sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống mới.

Vòng tay đá phong thủy

Vòng tay đá phong thủy là một biểu tượng trang sức độc đáo, được tạo ra từ những viên đá tự nhiên đa dạng như thạch anh, hồng ngọc, ngọc lục bảo, hay lapis lazuli. Mỗi viên đá mang theo mình một ý nghĩa và tác động đặc biệt, tạo nên sự đa dạng và phong phú trong việc lựa chọn.

Điểm chung của tất cả những loại đá này là mang đến cho người đeo không chỉ là vẻ đẹp mỹ thuật mà còn là những tác động tích cực về mặt phong thủy.

Với mức giá đa dạng từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/chiếc, bạn có thể tìm mua dễ dàng ở các cửa hàng bán trang sức phong thủy, hoặc trên các trang bán hàng uy tín trên mạng. Mỗi chiếc vòng sẽ tiếp thêm cho bạn sự may mắn và bình an những ngày đầu năm mới.

Hột quẹt

Hột quẹt, theo quan niệm truyền thống, không chỉ là một công cụ tiện ích trong việc tạo lửa, mà còn mang đến nhiều ý nghĩa tâm linh trong văn hóa Việt Nam. Trong tâm lý người dân, lửa sưởi ấm không chỉ là nguồn nhiệt độ mà còn là biểu tượng của sự ấm áp và hạnh phúc trong gia đình.

Hột quẹt là vật dụng thông dụng nên bạn có thể dễ dàng tìm mua ở các khu chợ truyền thống cho đến cửa hàng tiện lợi với mức giá chỉ từ 5.000 đồng.

Chính vì vậy, vào những ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người có thói quen mang theo một chiếc hột quẹt theo bên mình, như một niềm tin vào sự bình an và may mắn.

Nút thắt đỏ

Nút thắt đỏ, một trong những biểu tượng bùa may mắn phổ biến từ thời phong kiến, được coi là một phương tiện mang lại tài lộc và sự hòa hợp trong phong thủy. Theo quan niệm truyền thống, những nút thắt không có điểm đầu và điểm kết thúc đại diện cho một luồng năng lượng hài hòa, không bị gián đoạn bởi thất bại, tai ương, hay bất hạnh.

Vẻ đẹp của những nút thắt không giới hạn cũng trở thành biểu tượng cho sự may mắn trong tình yêu, hôn nhân và cuộc sống.

Nhiều người tin rằng việc mang theo những nút thắt đỏ này sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ, mang lại may mắn và tạo ra sự bình yên trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Nút thắt này có bán trên các sàn thương mại điện tử với giá khoảng 50.000 đồng. Hoặc nếu muốn, bạn hoàn toàn có thể tự mua dây đỏ và tạo ra những chiếc nút thắt này để mang theo bên mình, điều này tạo ra một nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống cá nhân trong những ngày đầu năm mới.

