Sạc pin 80% có thực sự giúp smartphone kéo dài tuổi thọ của pin?

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, hầu hết smartphone hiện nay dùng pin lithium-ion loại hoạt động ổn định nhất khi duy trì trong khoảng 20-80% dung lượng. Khi pin tiến gần mức đầy, điện trở bên trong tăng, cần điện áp cao hơn để nạp, từ đó sinh nhiệt và đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây chai pin.

Lo ngại chi phí thay pin chính hãng cao, nhiều người chọn giới hạn sạc ở mức 80% để tránh “nhồi” pin khi quên rút sạc. Tuy nhiên, cách làm này cũng có mặt trái: ngay từ khi mới mua, bạn đã tự cắt giảm khoảng 20% thời lượng sử dụng mỗi ngày.

Trong khi đó, với mức hao hụt trung bình khoảng 4%/năm, phải mất gần 5 năm pin mới giảm khoảng 20% dung lượng tương đương mức bạn đang tự giới hạn.

Thực tế, pin vẫn suy giảm theo thời gian và chu kỳ sạc-xả, dù được bảo quản kỹ đến đâu. Vì vậy, việc “khóa” ở 80% không mang lại hiệu quả bảo vệ vượt trội như nhiều người nghĩ.

Thay vào đó, người dùng có thể linh hoạt rút sạc khi pin đạt khoảng 80-90%. Các nhà sản xuất đã tối ưu hệ thống để giảm tốc độ sạc khi pin gần đầy, hạn chế sinh nhiệt.

Với công nghệ sạc nhanh hiện nay, công suất cao chủ yếu được đẩy ở giai đoạn pin thấp, giúp vừa đảm bảo tốc độ, vừa giảm áp lực khi pin gần đầy.

Ngay khi dung lượng chạm ngưỡng an toàn, dòng điện sẽ tự động điều tiết chậm lại để giảm hao mòn, tạo khoảng thời gian dư dả để bạn nhận biết thiết bị đã sẵn sàng và rút cáp sạc.

Phần trăm hiển thị trên màn hình thực chất cũng chỉ là những con số ước tính từ hệ thống phần mềm. Với hàng loạt công nghệ bảo vệ và quản lý dòng điện tiên tiến được tích hợp sâu bên trong, bạn không cần phải tự làm khó mình với mức pin 80% eo hẹp.

Hãy sử dụng chiếc điện thoại của mình một cách trọn vẹn nhất, tận hưởng tối đa sức mạnh thiết bị mang lại và chỉ cần lưu ý cắm sạc trước khi máy báo pin yếu dưới 20%, hạn chế để cạn kiệt hoàn toàn, tránh để máy quá nóng và ưu tiên dùng sạc chính hãng.

Trong điều kiện sử dụng bình thường, việc thỉnh thoảng sạc đầy 100% vẫn hoàn toàn chấp nhận được.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn