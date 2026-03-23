Những nhà giáo là đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ nhất là cô giáo Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002).

Ngày 21/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG, cả nước có 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; trong đó, 29 đại biểu đến từ ngành giáo dục.

Đáng chú ý, danh sách này có sự xuất hiện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà quản lý đến từ những cơ sở đào tạo đại học lớn trên cả nước như Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Bên cạnh đó, đội ngũ đại biểu Quốc hội khóa XVI đến từ ngành giáo dục cũng cho thấy xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

Người trẻ tuổi nhất trúng cử là cô giáo Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002), giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (Nghệ An). Cô giáo Lo Thị Bảo Vy cũng nằm trong nhóm 7 nữ đại biểu trẻ nhất cả nước.

Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI công tác trong lĩnh vực giáo dục

1. PGS.TS Hoàng Minh Sơn (Sinh năm 1969), Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng (Sinh năm 1967), Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

3. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (Sinh năm 1972), Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội.

4. TS Nguyễn Thị Thu Dung (Sinh năm 1969), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

5. GS.TS Nguyễn Thị Lan (Sinh năm 1974), Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

6. PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Sinh năm 1964), Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn.

7. GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Sinh năm 1974), Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

8. PGS.TS Bùi Xuân Hải (Sinh năm 1972), Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

9. TS Phạm Kiều Anh Thơ (Sinh năm 1987), Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

10. GS.TS Nguyễn Thanh Phương (Sinh năm 1965), Bí thư Đảng uỷ Đại học Cần Thơ.

11. PGS.TS Võ Thanh Tùng (Sinh năm 1979), Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

12. Thạc sĩ Châu Quỳnh Dao (Sinh năm 1977), Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, An Giang.

13. TS Phạm Huỳnh Thanh Vân (Sinh năm 1978), Phó Trưởng khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang.

14. TS Lê Thanh Xuân (Sinh năm 1977), Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

15. Cô giáo Lỳ Mì Lé (Sinh năm 2001), Giáo viên Trường Mầm non Huổi Lếch, Điện Biên.

16. TS Đặng Anh Tuấn (Sinh năm 1981), Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Đồng Nai.

17. Cử nhân Nguyễn Thị Thuỳ Trang (Sinh năm 1982), Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Quang Trung, Hưng Yên.

18. PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc (Sinh năm 1984), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

19. Cử nhân Sí Thị Mai Anh (Sinh năm 1991), Tổ trưởng chuyên môn, Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Sa Pa, Lào Cai.

20. Cử nhân Lo Thị Bảo Vy (Sinh năm 2002), Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, Nghệ An.

21. PGS.TS Đoàn Minh Huấn (Sinh năm 1971), Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

22. Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Đào (Sinh năm 1992), Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình.

23. PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa (Sinh năm 1972), Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

24. Cử nhân Nàng Xô Vi (Sinh năm 1996), Phó Bí thư Đoàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Kon Tum, Quảng Ngãi.

25. TS Chu Lương Trí (Sinh năm 1991), Giáo viên Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh.

26. Cử nhân Lò Thị Huyền (Sinh năm 1999), Giáo viên Trường Mầm non Mộc Ly, Sơn La.

27. TS Chu Mạnh Hùng (Sinh năm 1973), Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Luật Hà Nội.

28. PGS.TS Phạm Thế Anh (Sinh năm 1982), Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Hồng Đức.

29. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng (Sinh năm 1975), Giám đốc Học viện Tài chính.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn