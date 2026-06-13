Khóa cửa nhốt nữ thẩm phán, thư ký tòa rồi dùng dao đe dọa

Ngày 13/6, Viện KSND khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam Tài (ngụ xã Long Hưng) về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật.

Phan Minh Tài nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt giam. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, sáng 28/5, một nữ thẩm phán và một thư ký TAND khu vực 3 cùng đại diện ngân hàng và chính quyền xã Long Hưng đến nhà mẹ của Tài, 74 tuổi, để xem xét, thẩm định tài sản liên quan một vụ án dân sự.

Dù không phải người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ việc, Tài bị cáo buộc tỏ thái độ hung hãn khi đoàn công tác làm việc.

Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Tài cầm một con dao dài đuổi theo, ép nữ thẩm phán và thư ký quay lại sân nhà rồi khóa cửa, không cho ra ngoài.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian giữ người, Tài liên tục chửi bới, đánh vào đầu nữ thẩm phán và dùng dao đe dọa. Người này còn chém dao vào ghế đá, tuyên bố sẽ tấn công nếu các nạn nhân rời đi.

Lo sợ bị ảnh hưởng đến tính mạng, nữ thẩm phán và thư ký nhiều lần van xin, không dám phản kháng.

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Camera ghi lại cảnh Tài nhốt, đánh và dọa chém hai nữ cán bộ. Video: Camera an ninh

Người dân xung quanh sau đó trình báo công an. Chỉ đến khi lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, Tài mới mở cửa, thả hai nạn nhân ra ngoài.

Hành vi của Tài được camera an ninh tại hiện trường ghi lại.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: vnexpress.net