Bộ Nội vụ nêu lý do không quy định vị trí việc làm công chức với Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã

Cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Khánh (TP.HCM) phục vụ người dân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ có công văn trao đổi với Sở Nội vụ Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm với các chức danh cán bộ thuộc cấp xã.

Trong văn bản này, Bộ Nội vụ nêu rõ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, cán bộ cấp xã, bao gồm các chức danh như Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban HĐND, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND là các chức danh được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ và được quản lý theo chức vụ, chức danh, không thuộc trường hợp áp dụng chế định vị trí việc làm công chức.

Do đó trong phụ lục V ban hành kèm theo nghị định 361/2025 của Chính phủ không quy định vị trí việc làm đối với các chức danh cán bộ cấp xã trên.

Theo Bộ Nội vụ, do các chức danh cán bộ cấp xã trên không thuộc trường hợp áp dụng của nghị định 36, vì vậy không đặt ra việc xác định và phê duyệt vị trí việc làm đối với các chức danh cán bộ cấp xã theo quy định của nghị định này.

Thay vào đó việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, chỉ định chức vụ, chức danh cán bộ theo nhiệm kỳ được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, điều lệ, luật khác có liên quan, quy định của cấp có thẩm quyền.

45 vị trí việc làm công chức cấp xã Tại phụ lục V của nghị định 361/2025 đã quy định danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã. Vị trí việc làm sử dụng trong cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã là 45 vị trí, bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý, 34 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý. Gồm Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng phòng; Phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công; Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ