Hai thiếu nữ chở bé 3 tuổi không đội mũ, quay clip ‘câu view’, chủ xe bị phạt 9 triệu đồng

L.T.T. chở theo N.T.K.T. (cùng 16 tuổi) và một bé trai sinh năm 2023 ngồi vắt vẻo trên vali - Ảnh cắt từ clip

Ngày 13-6, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị vừa tiến hành xác minh, triệu tập những người liên quan đến clip hai thiếu nữ cùng một trẻ nhỏ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn vô tư quay clip rồi đăng trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 14h ngày 11-6, lực lượng Công an xã Văn Bàn phát hiện trên mạng xã hội Facebook tài khoản "Kieu Trang" đăng video hai thiếu nữ đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Qua xác minh, người lái xe là em L.T.T., chở theo N.T.K.T. (cùng 16 tuổi) và một bé trai sinh năm 2023 ngồi trên vali.

Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý N.T.K.T. ngồi phía sau dùng điện thoại quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Công an xã Văn Bàn đã triệu tập những người liên quan đến làm việc và hoàn thiện hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai xử lý.

Do chưa đủ 16 tuổi nên em L.T.T. bị xử lý cảnh cáo về nhiều hành vi vi phạm liên quan lái xe máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Em N.T.K.T. bị xử lý cảnh cáo về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

Đặc biệt ông L.N.Đ. (chủ xe máy, là cậu hai thiếu nữ) bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe.

Cơ quan công an làm việc với những người liên quan - Ảnh: Công an xã Văn Bàn

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ