Cặp sao Việt đang ráo riết xây resort 5 sao để tổ chức đám cưới

Diễn viên Chi Bảo vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã Lý Thùy Chang ở Côn Đảo. Buổi tiệc ấm cúng chỉ gồm 4 thành viên, diễn ra trong không gian mát mẻ, trong lành giữa một bên là biển xanh, một bên là rừng nguyên sinh.

Gia đình 4 thành viên của Chi Bảo.

Để gây bất ngờ cho vợ, nam diễn viên mời ban nhạc sống chơi những bản nhạc du dương, đồng thời chuẩn bị bàn tiệc nhỏ với hoa tươi, nến và bánh kem. Lý Thùy Chang hạnh phúc khi đón sinh nhật đầm ấm, ý nghĩa do ông xã dành riêng cho mình.

Tiệc sinh nhật lãng mạn bên bờ biển Côn Đảo.

Cả gia đình diện trang phục đồng điệu tông trắng - đỏ. Khi hoàng hôn buông xuống, vợ chồng Chi Bảo cùng các con khiêu vũ giữa hàng nến lung linh. Nam diễn viên không rời mắt khỏi bà xã, liên tục trao cho cô những cử chỉ ngọt ngào trước sự chứng kiến của hai con.

Dù đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, Chi Bảo và Lý Thùy Chang vẫn chưa tổ chức một đám cưới đúng nghĩa. Chính vì thế, tiết lộ mới đây của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của Lý Thùy Chang, cô và ông xã dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào năm 2028.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và chào đón 2 em bé.

Điều đặc biệt là ngày trọng đại này không diễn ra tại khách sạn hay trung tâm tiệc cưới sang trọng như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, mà sẽ được tổ chức ngay tại khu nghỉ dưỡng do chính hai vợ chồng đầu tư xây dựng ở Côn Đảo. Khi dự án hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động, Chi Bảo và Lý Thùy Chang sẽ mời gia đình, bạn bè thân thiết đến chung vui trong một lễ cưới riêng tư nhưng đầy ý nghĩa.

Được biết, khu nghỉ dưỡng mà vợ chồng Chi Bảo đang phát triển có diện tích lên tới 120ha, sở hữu vị trí đắt giá với một mặt hướng biển và phía sau tựa lưng vào rừng nguyên sinh. Theo kế hoạch, nơi đây sẽ bao gồm hệ thống khách sạn cao cấp cùng các biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai chuyện tình cảm vào năm 2019. Chênh lệch 16 tuổi nhưng cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ bởi sự đồng điệu trong lối sống cũng như cách chăm sóc, đồng hành cùng nhau trong công việc. Sau khi đăng ký kết hôn vào năm 2021, cả hai lần lượt chào đón hai thiên thần nhỏ là Gia Khang và Gia Linh.

Chi Bảo tên đầy đủ là Phạm Chi Bảo (SN 1973), là một trong những nam diễn viên đình đám của màn ảnh Việt. Anh theo nghề diễn gần 30 năm, để lại dấu ấn với phong cách lãng tử và lối diễn biến hóa, nổi tiếng qua các phim: Giao thời, Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí.

Năm 2021, nam diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và các dự án cá nhân.

Cả nhà sống trong căn biệt thự cao cấp, bề thế.

Sau khi rời showbiz, Chi Bảo cùng bà xã dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh. Cặp đôi hiện sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ với nhiều bất động sản giá trị trong và ngoài nước.

Nổi bật nhất là căn biệt thự rộng khoảng 1.600m2 tọa lạc tại khu trung tâm Quận 3, Tp.HCM. Nhờ vị trí đắc địa cùng diện tích hiếm có giữa lòng thành phố, cơ ngơi này được nhiều người ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Lý Thùy Chang cũng sở hữu căn nhà hoành tráng tại Anh.

Bên cạnh khối tài sản tại Việt Nam, Lý Thùy Chang còn nhiều lần gây chú ý khi hé lộ cơ ngơi bề thế của gia đình tại Anh. Theo những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà có kiến trúc cổ điển, diện tích rộng lớn và nằm tại vị trí đắc địa ở thủ đô London.

Những năm gần đây, diễn viên Chi Bảo dành phần lớn thời gian cho gia đình, các hoạt động kinh doanh và thiện nguyện. Ở tuổi ngoài 50, anh được nhận xét trẻ trung, phong độ và luôn dành sự chăm chút đặc biệt cho vợ con.

Cặp đôi sẽ cưới vào năm 2028.

Sau hơn 6 năm đồng hành, Chi Bảo và Lý Thùy Chang hiện không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có mà còn bởi tổ ấm viên mãn với hai con nhỏ. Và nếu đúng như kế hoạch được tiết lộ, năm 2028 sẽ là cột mốc đặc biệt khi cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới được mong chờ từ lâu giữa không gian khu nghỉ dưỡng do chính mình xây dựng.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn