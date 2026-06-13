Người đàn ông đánh shipper bị thương trên phố

Ngày 13/6, Công an phường Hạc Thành tạm giữ hình sự Hồ Xuân Phương (27 tuổi, trú tại phường Hạc Thành) để điều tra về hành vi hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh nam shipper bị tấn công trên phố được người dân ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Đêm hai hôm trước, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một nam nhân viên giao hàng bị người đàn ông mặc áo đen hành hung giữa đường.

Theo nội dung clip, nam shipper đang ngồi trên xe máy đi giao hàng thì bị người đàn ông mặc áo phông đen lao vào đấm liên tiếp vào mặt. Dù một số người dân xung quanh can ngăn, người này không dừng lại, tiếp tục đánh nhiều phát rồi mới rời khỏi hiện trường.

Công an xác định vụ việc xảy ra trước cửa hàng Viettel Store Bà Triệu, đường Bà Triệu, phường Hạc Thành.

Theo lời khai, khoảng 22h ngày 11/6, Hồ Xuân Phương, làm nghề lái xe taxi tư nhân, xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Việt Anh (nam shipper) trong quá trình hỗ trợ đưa một người bị thương do tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Tài xế Phương tấn công nam shipper khiến nạn nhân bị thương ở vùng gò má trái.

Hồ Xuân Phương bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hồ Xuân Phương sau đó đến công an đầu thú.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net