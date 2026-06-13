Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy giữ chức Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) vừa tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy (áo trắng) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. (Ảnh: Phú Hương)

Dự và chỉ đạo buổi Lễ công bố có đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, đại diện Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục C06 chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố quyết định, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, trân trọng cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và tập thể đơn vị đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để bản thân đồng chí phấn đấu và phát triển.

Trên cương vị mới, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV