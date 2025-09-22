Những mâm cơm gây trầm trồ của TikToker Nghệ An cụt 2 tay

Your browser does not support the video tag.

Chàng trai mất 2 tay nấu món ăn gắn liền với Bác Hồ Mất 2 tay do tai nạn, Đặng Trọng Định không đầu hàng nghịch cảnh. Anh lập kênh TikTok, truyền cảm hứng cho nhiều người qua các video nấu ăn.

Phóng xe máy ra chợ buổi sớm, Định mua một miếng thịt lợn tươi ngon về sơ chế sạch và chuẩn bị những loại gia vị cần thiết như ớt, đường để làm món “thịt hộp Việt Minh” - món ăn gắn liền với Bác Hồ, gợi ký ức về một thời kháng chiến gian khổ mà nghĩa tình.

Với bàn tay không lành lặn, chàng trai vẫn có thể cầm dao, thái từng miếng thịt đều tắp rồi cho lên chảo đảo đều. Anh bảo đến khi thịt khô và ngấm đều gia vị thì món ăn sẽ hoàn thành.

Với người lành lặn, đó là những việc hết sức đơn giản nhưng với Đặng Trọng Định (22 tuổi, Nghệ An) lại là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng suốt nhiều tháng sau vụ tai nạn bất ngờ hơn 1 năm trước khiến anh phải cắt cụt hai tay.

Thay vì chôn mình trong mặc cảm, Định chọn vào bếp, quay lại hành trình tập làm mọi thứ với nhiều cách sáng tạo và truyền cảm hứng cho hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Không để nỗi đau nhấn chìm

Định sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nghệ An. Cha mẹ mất sớm, anh sống cùng ông bà từ khi còn là đứa bé 4 tuổi.

Từ nhỏ, Định đã quen với việc tự lập và ấp ủ cho mình nhiều hoài bão. Sau khi tốt nghiệp THPT, để phụ giúp gia đình, anh theo bạn bè đi làm thuê.

Giữa năm 2024, Định bất ngờ bị phóng điện khi đang làm việc. Thương tích nặng buộc các bác sĩ phải cắt bỏ cả hai tay để giữ mạng sống cho anh. Đó là cú sốc lớn với một chàng trai tuổi đôi mươi khi bỗng dưng không còn một đôi tay lành lặn.

“Lúc đó tôi nghĩ như mọi cánh cửa trong đời mình đóng lại. Nhưng rồi, tôi tập nhìn xuống những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, tự an ủi còn sống là may mắn rồi”, Định kể lại.

Những ngày đầu trở về từ bệnh viện là khoảng thời gian kinh khủng nhất với Định. Anh phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, nhìn người khác làm những việc bình thường mà mình không thể khiến chàng trai có cảm giác bất lực. Tuy vậy, không lâu sau, anh bắt đầu chấp nhận, chọn cách nhìn tích cực hơn để vượt qua nghịch cảnh.

Định mất 2 tay sau tai nạn vào năm 2024.

Quá trình thay đổi không đến ngay lập tức. Định mất khoảng 4-5 tháng để bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ tích cực, không bị mặc cảm “nuốt chửng”. Nhưng chấp nhận mình là một người “không giống người bình thường nữa” vẫn còn là điều khiến Định còn chút day dứt đến tận hiện tại.

“Nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh của tôi có lẽ họ cũng sẽ tự ti lắm. Nhưng tôi thấy mình còn trẻ, còn có đầu óc nên chỉ biết chọn cố gắng trở thành người có giá trị nhất có thể”, Định chia sẻ.

Cứ như vậy, mỗi ngày Định học lại cách thao tác mọi thứ trong cuộc sống sinh hoạt bằng đôi tay không còn lành lặn, từ cách cầm đũa, viết chữ, tới việc cầm dao, nấu bếp, lái xe máy đi chợ… “Tôi có thể làm mọi thứ giống người bình thường chỉ là chậm hơn, mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành những việc đơn giản”, anh chia sẻ.

Truyền cảm hứng từ video nấu ăn

Trong những ngày tháng bắt đầu học lại mọi thứ từ đầu, Định có niềm yêu thích với nấu ăn. Chính từ căn bếp nhỏ trong ngôi nhà đơn sơ ở Nghệ An, ý tưởng lập kênh TikTok của anh ra đời. Chàng trai muốn ghi lại quá trình nấu nướng của mình, không phải để khoe kỹ năng mà để chứng minh rằng con người có thể vượt qua giới hạn nếu đủ kiên trì.

Kênh của Định ban đầu chỉ có vài trăm người theo dõi. Nhưng sau một số clip nấu bữa cơm giản dị từ chính những nguyên liệu “của nhà trồng được”, hàng trăm, nghìn bình luận bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ nghị lực sống của anh.

Từ đó, kênh của chàng trai 22 tuổi nhanh chóng vượt mốc hàng trăm nghìn người theo dõi. “Tôi không quay video để mọi người thương hại, mà muốn nhắn nhủ rằng, cuộc đời dù khó thế nào, nếu không bỏ cuộc thì vẫn có cách để bước tiếp. Mặc dù tôi không lao động theo cách trước kia nữa nhưng vẫn có thể tạo ra giá trị bằng việc chia sẻ, truyền động lực và làm việc qua nền tảng số”, anh bày tỏ.

Trong căn bếp nhỏ, Định tự tay nấu những món ăn giản dị thường ngày.

Có niềm đam mê với chụp hình, mỗi video của Định đều rất chỉn chu về mặt hình ảnh nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo, giản dị miền thôn quê. Mỗi video, anh mất từ vài ngày đến cả tuần để hoàn thành.

Khi nhìn vào những video của Định, người ta nhìn thấy quá trình lặp đi lặp lại của một công việc tưởng đơn giản mà đối với anh là cả một kỳ tích cần cố gắng, hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Trong mỗi video, Định luôn xuất hiện với nụ cười hiền, kiên nhẫn dùng đôi tay không trọn vẹn để làm từng công đoạn. Có khi anh mất gấp đôi, gấp ba thời gian so với người bình thường nhưng thành quả cuối cùng vẫn là một mâm cơm đầy đủ.

Định sống cùng người dì chăm sóc cho anh.

Dưới mỗi video, nhiều người bình luận, nhắn tin cho Định rằng, họ có thêm động lực bước tiếp. Cũng chính từ mạng xã hội, Định tìm được sự động viên, an ủi từ những người xa lạ.

Định nhớ mãi một bình luận của người dùng mạng khiến anh rưng rưng: “Con trai à! Cuộc sống nhiều khó khăn lắm, nhưng nếu sống hướng thiện, hướng đến tâm an lành, hãy tin cô, rồi một ngày cuộc đời sẽ trả lại con nhiều điều tốt đẹp”. Những câu chữ như vậy tiếp thêm niềm tin để Định không dừng lại.

“Tôi nghĩ ai cũng sẽ trải qua nỗi đau nào đó, ít hay nhiều. Quan trọng là mình không để nó nhấn chìm, mà biến nó thành động lực để yêu bản thân, yêu cuộc sống hơn”, Định nói.

Tác giả: Hà Lan

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn