Tin đồn thất thiệt vỡ đập lúc lũ lên, cả nhà tháo chạy, 3 đứa trẻ thành mồ côi cha mẹ

Ngày 23-11, người làng Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) ghé về ngôi nhà trong con ngõ ở xóm Mới thắp hương và động viên 3 cháu nhỏ cố vượt qua cảnh mồ côi, tiếp tục học tập. Ai cũng bức xúc trước tin đồn vỡ đập lúc lũ đang lên khiến cả làng tháo chạy, để giờ ba đứa trẻ thành trẻ mồ côi.

Chị Đặng Thị Mỹ Diệp (thôn Vạn Lộc) kể khoảng 22h tối 20-11, nước lũ đang rút dần. Bất ngờ thông tin thất thiệt vỡ đập lan truyền. Vừa trải qua đỉnh lũ, cả làng thất kinh, nháo nhào tháo chạy.

"Người ta chạy tứ tán đến chỗ cao vì sợ vỡ đập. Giờ nghĩ lại cảnh đó vẫn ớn. Quá bức xúc với tin đồn", chị Diệp nói.

Trong đêm tối, anh Phan Văn Thôi (51 tuổi) chở theo vợ là chị Phạm Thị Như Thùy (40 tuổi) và Phạm Chí Công (10 tuổi, con út) chạy về phía núi Hương. Khi chạy qua cầu Bến Đình, anh Thôi không biết cầu bị gãy. Chiếc xe máy lao thẳng xuống dòng lũ.

Công kể xe rơi xuống, cha trờ tay cố đẩy cậu bé vào gần bờ, rồi cha mẹ mất hút. Công tự nhớ lại các bài học bơi, nên vùng vẫy lúc bị lũ cuốn đi. May sao Công bám vào một cành cây kêu cứu. Khoảng 0h sáng 21-11, người dân sống gần bầu Hương nghe tiếng cậu bé, rọi đèn pin và phát hiện, cứu sống Công.

"Lúc đó tối lắm, cháu không biết cha mẹ ở đâu cả. Cháu chỉ biết bám vào cành cây và kêu cứu thôi", Công nói.

Bà Võ Thị Thạch (bà ngoại bé Công) chứng kiến toàn bộ sự việc. Bởi lúc chiếc xe anh Thôi lái lao xuống bầu Hương, bà chạy xe ngay phía sau. May mà bà phanh kịp, nếu không cũng rơi vào thảm kịch.

Vị trí cầu gãy nằm ngay trước chùa Hương Tích. Vị trí cứu bé Công cách đó khoảng 300m. Còn cha mẹ Công mất tích. Chiều 21-11, người làng tìm thấy thi thể anh Thôi, chị Thùy cách vị trí tai nạn khoảng 10m.

Ông Hai Tùng (nhà ngay cầu Bến Đình) bức xúc nói: "Tin đồn thất thiệt này đã đẩy một gia đình vào thảm cảnh. Tôi ước gì không có tin đồn đó thì xóm đâu có ba đứa trẻ mồ côi".

Ông Hai Tùng nhà ngay cầu Bến Đình. Ông rất bức xúc với tin thất thiệt khiến anh Thôi, chị Thùy phải bỏ nhà lên núi tránh lũ, rồi gặp tai nạn thương tâm

Vị trí cầu Bến Đình bị lũ cuốn gãy khiến anh Thôi, chị Thùy lúc chạy "tin đồn" rơi xuống thiệt mạng

Sốc trước tin cha mẹ mất, tương lai bỗng chốc bấp bênh

Anh Thôi làm thợ mộc, chị Thùy làm nông, cuộc sống vất vả nhưng bù lại ba đứa con học rất giỏi. Hiện con cả Phan Tiến Thịnh đang học năm 4 Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; con thứ hai Phan Tấn Phú học năm 2 Đại học Lạc Hồng; con út học lớp 4.

"Tại sao lại có tin đồn đó, tại sao lại ác vậy? Cha mẹ tôi đã làm gì để rồi phải nhận hậu quả kinh khủng vậy", Thịnh mím môi, ánh mắt hướng về bàn thờ cha mẹ đang khói hương nghi ngút.

Nói về tương lai sắp đến, Thịnh và Phú nhìn em Công. Một lúc sau, Thịnh mới nói: "Giờ tôi cũng không biết thế nào, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục học. Bởi ba mẹ lúc còn sống luôn mong tụi tôi học thành tài".

Cả Thịnh và Phú đều làm thêm trong suốt thời gian đại học để giảm bớt học phí và sinh hoạt phí cho cha mẹ. Nghị lực có, nhưng khoảng trống mồ côi làm sao lấp đầy.

Trong cuộc trò chuyện, Thịnh với vai trò anh cả rất kiên cường. Vậy mà lúc ra sau nhà dọn bùn đất ở xưởng mộc của cha, Thịnh cầm dùi đục nhìn một lúc, rồi mắt đỏ dần, rớm lệ.

Ông Lê Văn Tài, trưởng thôn Vạn Lộc, nói: "Lúc mọi người hợp sức chống chọi lũ lụt, tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang chẳng khác nào tội ác. Thảm kịch này, ai chịu cho các cháu?".

