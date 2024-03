Những hình ảnh võ thuật, khí công ấn tượng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Được thành lập từ năm 1959, lực lượng Công an nhân dân vũ trang Nghệ An, nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 468,281km đường biên giới, tiếp giáp 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào và 82km bờ biển.