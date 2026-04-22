Những bữa cơm độn rau rừng của 5 đứa trẻ mồ côi mẹ, cha đổ bệnh ốm đau

Mẹ qua đời vì ung thư, 5 đứa trẻ phải sống dựa vào người cha ốm đau trong căn nhà tồi tàn.

Ở thôn Đông Thịnh, xã Gia Phố, có một căn nhà tồi tàn, chật chội khiến bất cứ ai đi qua cũng không khỏi chạnh lòng. Đó là nơi 5 đứa trẻ đang nương tựa vào người cha đau ốm – anh Trần Văn Hứa (SN 1980). Mẹ các em vừa qua đời vì bệnh ung thư, để lại cha con anh trong cảnh nợ nần chồng chất, ngày ngày vật lộn với đói nghèo.

Sau những buổi đến trường, những đứa trẻ con anh Hứa phải tự lo cái ăn cho mình.

Gia đình có 5 người con: cháu lớn học lớp 9, cháu thứ hai Ngọc Diệp lớp 7, cháu Trần Thị Hoài An lớp 5, cháu Trần Thị Phương Uyên lớp 4 và cháu út Trần Chấn Phong mới vào lớp 1. Cả 5 chị em đều gầy gò, xanh xao, cuộc sống thiếu thốn khiến bữa ăn cũng chỉ cầm chừng qua ngày.

Ngôi nhà nhỏ hẹp, ẩm thấp, tường mốc loang lổ, không có nổi một góc riêng cho các em ăn ngủ hay học bài.

Góc học tập của 5 đứa trẻ chật chội, trời nắng thì như lò nung còn trời mưa thấm dột tứ bề.

Những ngày nắng, căn nhà như cái lò nung, nóng hầm hập, không một làn gió. Mấy chị em chỉ biết trải chiếu xuống nền đất, cúi đầu vào trang sách trong cái oi bức đến ngột ngạt.

Khi mưa xuống, cả nhà lại tất tả lấy xô chậu, nồi niêu hứng nước từ mái dột, sách vở và quần áo ướt sũng. Có đêm mưa lớn, không còn chỗ khô để nằm, các em phải co ro ngồi nép vào một góc, chờ trời tạnh.

Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, những đứa con của anh Hứa luôn nỗ lực học tập nhưng rồi đây không biết các cháu có thể tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình khi gia cảnh quá đỗi khó khăn.

Trước đây, khi vợ còn khỏe, anh Hứa làm phụ hồ, làm mùa, ai thuê gì làm nấy để nuôi gia đình. Nhưng rồi vợ lâm bệnh, tiền thuốc thang, viện phí cuốn đi tất cả. Khi vợ mất, anh vừa mang bệnh trong người, vừa gắng gượng nuôi 5 đứa con thơ. Bữa cơm gia đình chỉ có khoai, sắn độn qua ngày, khi no khi đói.

Cơm trắng và nước canh loãng bằng rau rừng là những bữa ăn thường nhật đối với những đứa trẻ.

Giữa bộn bề khó khăn, mong ước của các em lại rất đỗi giản dị: có một mái nhà đủ kín để che mưa nắng, có một góc nhỏ yên tĩnh để học bài, không còn phải thấp thỏm mỗi khi mưa gió hay chống chọi với cái nóng như thiêu đốt.

Những đứa con anh Hứa luôn khao khát có mái ấm đúng nghĩa để các cháu yên tâm học hành.

“Giờ mẹ mất rồi, cha thì ốm, nhà lại nợ nần. Nhìn các cháu mà thương lắm, không biết bấu víu vào đâu. Chúng tôi chỉ mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân dang tay giúp đỡ để 5 chị em có cái ăn, cái học và một mái ấm tử tế để lớn lên…”, thầy giáo Dương Văn Cường, một giáo viên giàu tấm lòng nhân ái khẩn thiết gửi gắm tới bạn đọc báo GD&TĐ, quý tấm lòng hảo tâm chung tay san sẻ với các em.

Mọi sự giúp đỡ 5 cháu nhỏ con anh Trần Văn Hứa xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT67

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn