Nhóm nam nữ mở "tiệc ma túy" trong khách sạn

Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa bắt quả tang nhóm đối tượng (2 nam, 3 nữ) góp tiền mua ma túy về sử dụng trong khách sạn. Trong đó, có 1 đối tượng là vị thành niên, 1 đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi…

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong khách sạn bị bắt quả tang.

Trước đó, lúc 7h45 ngày 8/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính phòng 703, khách sạn M.H.H, đường Hồ Nghinh và phát hiện tại đây có 5 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Thân (22 tuổi), trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Mạnh Linh (24 tuổi), trú xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk; Đặng Ý Nhi (28 tuổi), trú xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; Dương Thị Mỹ Hoa (18 tuổi), trú phường An Khê, quận Thanh Khê và Võ Đặng Thanh Xuân (16 tuổi), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện có 2 vỏ bao nilon, 1 đĩa sứ màu trắng, bên trên có 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền polyme, 1 thẻ nhựa màu tím và một số vật dụng...

Tang vật nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong khách sạn bị thu giữ.

Các đối tượng khai nhận, trong lúc cùng ăn nhậu, Nguyễn Thanh Thân đề nghị mỗi người góp 500.000 đồng để mua ma túy sử dụng và được cả nhóm đồng ý tham gia. Sau đó, Thân liên hệ với một thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch mua 2 viên thuốc lắc và nửa hộp ma túy dạng ketamine với giá 3,7 triệu đồng, rồi cùng nhau thuê 1 phòng khách sạn sử dụng ma túy tập thể.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã ra các quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thân, Nguyễn Mạnh Linh và Dương Thị Mỹ Hoa về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng với Đặng Ý Nhi, do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn; còn Võ Đặng Thanh Xuân, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên đề nghị giao cho gia đình quản lý và có hình thức xử lý sau.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV