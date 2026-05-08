Nhóm đối tượng “phù phép” hàng trăm kết quả thí nghiệm xây dựng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Lê Đăng Liêu (SN 1985, trú xã Thạch Hà), Lê Văn Hùng (SN 1983, trú xã Thạch Hà) và Bùi Đình Dũng (SN 1988, trú phường Thành Sen) cùng góp vốn mua lại Công ty CP Hathaco và Phòng thí nghiệm LAS-XD 909. Dù có giấy phép hoạt động thí nghiệm nhưng các đối tượng lại biến nơi đây thành công cụ trục lợi bằng cách cấp khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu với mức phí 30% giá trị gói thầu.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lê Đăng Liêu.



Để thực hiện hành vi, Bùi Đình Dũng trực tiếp sử dụng phần mềm Excel, dùng các hàm toán học (RAND, ROUND...) để tự tạo số liệu ngẫu nhiên nhưng nằm trong ngưỡng “đạt” mà không qua lấy mẫu thực tế.

Các phiếu kết quả sau đó được dán chữ ký scan của lãnh đạo, đóng dấu công ty và chuyển giao cho các đơn vị thi công. Chỉ tính riêng năm 2024, thông qua đối tượng trung gian Nguyễn Duy Mạnh (SN 1987, trú phường Thành Sen), nhóm này đã thu lợi bất chính 53 triệu đồng và chia chác theo tỷ lệ: Mạnh hưởng 60%, phần còn lại chia cho Liêu, Văn Hùng và Dũng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định tố tụng liên quan đến vụ án làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy mô lớn, xảy ra tại Công ty Cổ phần Hathaco.



Theo tài liệu điều tra, có dự án đã bị nhóm đối tượng này “bắt tay” làm giả tới 114 phiếu kết quả thí nghiệm. Để hợp thức hóa, cán bộ kỹ thuật đơn vị thi công là Lê Mạnh Hùng (SN 1981, trú xã Gia Hanh) đã tự lập khống các biên bản lấy mẫu trên máy tính cho khớp với phiếu kết quả giả đã có sẵn. Tiếp đó, Trần Hoài An (SN 1994, trú phường Thành Sen, tư vấn giám sát) dù biết rõ quy trình thí nghiệm không hề diễn ra nhưng vẫn ký xác nhận vào hồ sơ. Mục đích là để chủ đầu tư nghiệm thu và thanh quyết toán vốn.

Các bị can trong vụ án.



Căn cứ các quy định pháp luật, Cơ quan chức năng đã ra các quyết định Khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can: Lê Đăng Liêu, Lê Văn Hùng, Bùi Đình Dũng, Nguyễn Duy Mạnh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” (Khoản 3 Điều 341 BLHS); Đồng thời Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mạnh Hùng và Trần Hoài An về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (Khoản 1 Điều 341 BLHS).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng rà soát toàn diện các dự án khác trên địa bàn để xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Anh Bắc

Nguồn tin: Báo Công Lý